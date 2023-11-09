Gazze'de 34. gün: BM iki tarafı da 'savaş suçlusu' saydı, ABD 'İran bağlantılı' hedefleri vurdu

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 34. gününde devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında şu ana dek 4 bin 237'si çocuk olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı. İsrail basını ise Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

ABD Suriye'de İran'a yakın gruplara hava saldırısı düzenledi

CENTCOM'un X Platformundaki sayfasından yapılan açıklamada, düzenlenen hava saldırısının İran'a bağlı İslam Devrim Muhafızları Birliği (IRGC) ve ona yakın gruplar tarafından kullanılan bir tesise yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Saldırıların sorumlularına karşı halkımızı savunmak için gerekli her türlü tedbiri alacağız ve kendi seçeceğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz." ifadeleri yer aldı.

BM: İki taraf da savaş suçu işliyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk, hem İsrail'in hem de Hamas'ın savaş suçu işlediğini belirtti.

Turk, Hamas'ın 7 Ekim saldırısını ve rehine bulundurmasını savaş suçu olarak niteledi. Turk, İsrail'in Filistinli sivilleri toplu olarak cezalandırmasının ve insanları zorla tahliye etmesinin de savaş suçu olduğunu ifade etti.

DSÖ: Gazze'de endişe verici hastalık trendleri var

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'de salgın riskinin yükseldiğimi ifade etti. Bombardımanın sağlık sistemin ve temiz suya erişimi etkilediğine dikkati çeken DSÖ, ayrıca insanların kalabalık sığınaklarda yaşamak zorunda kaldığını hatırlattı.

DSÖ, "Şimdiden ortaya bazı endişe verici trenler çıktı" ifadelerini kullandı.

Açıklamada örnek olarak bölgede yakıt kıtlığı yaşanmasının desalinasyon tesislerinin kapanması örnek gösterildi. Bölgede Ekim ortasından bu yana 33 bin 550'den fazla ishal vakası bildirildiği aktarıldı.

Gazze'ye yardım taşıyan 106 tır daha ulaştı

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Kızılayı'ndan gönderilen insani yardım yüklü 106 tırın yanı sıra Kuveyt'ten gelen beş ambulans Refah sınır kapısında teslim alındı. Tırlarda yiyecek, içme suyu, tıbbi gereçler, ilaçlar ve diğer insani yardım malzemesi bulunuyor.

Refah sınır kapısından 21 Ekim 2023'ten bugüne kadar günde ortalama 39 tır olmak üzere, toplamda Refah sınır kapısından Gazze’ye 756 tır giriş yaptı. İnsani yardımlara sınırlı geçişler olsa da, İsrail yönetimi Gazze'ye akaryakıt girişine izin vermiyor.

Filistin, İsrail'in Gazze'ye 'nükleer silah' tehdidine karşı tüm önlemlerin alınmasını istedi

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye İsrail'in Gazze'ye yönelik nükleer silah kullanılması yönündeki tehditlerini etkisiz hale getirecek tedbirler alınmasını istedi.

"Gazze'ye nükleer bomba atılmasının olasılıklar arasında olduğunu" söyleyen İsrailli Bakan'ın tehdidinin, tüm ülkelere yönelik bir tehdit olduğunu ifade eden Maliki, UAEA'nın ve üye ülkelerin bu konuya acil önem göstermesi gerektiğini kaydetti.

Maliki, "İsrail'in tehditlerinin kınanmasını ve Filistin halkı ile çevre ülkelerin yaşam hakkına yönelik bu açık tehdidin etkisiz hale getirilmesi için tüm önlemlerin alınmasını" istedi.