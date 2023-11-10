Adnan Gerger: ‘THTM, halkın siyaset üretmesinin olanaklarını yaratacak’

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) laik, bağımsız, egemen bir ülke, devletçi-planlı bir ekonomi ve tüm yurttaşların eşitlik ve kardeşlik içinde, refah ve aydınlığa kavuşacağı bir toplumsal sistem için yola çıktı.

Toplumun değişik kesimlerinden, farklı ama birbirine dost ideolojik ve siyasi eğilimlere sahip kişileri bir araya getiren meclise şimdiden çok sayıda aydın, sanatçı, bilim insanı ve siyasetçi dahil oldu.

Gazeteci-yazar Adnan Gerger, yeni oluşumun ilk katılımcılarından biri. Gerger, katılma kararını, bir aydın olabilmenin ötesinde, her şeyden önce insani bir sorumluluk olarak gördüğünü söylüyor.

“Uzun süreden bu yana bu ülkede yaşayan insanın varlığı, siyasi erk tarafından yok sayılıyor ve hiçleştiriliyor. Bunun sonucu olarak emekliler çalışanlar ve işçiler dâhil olmak üzere halkın tüm kesiminde derin yoksulluk giderek artıyor, düşünce ifade özgürlüğü kısıtlanıyor, hukuksuzluk yolsuzluk iddiaları bir ağ gibi her yanı sarıyor. Bu olumsuz gelişmelere karşı kayıtsız kalmak tüm bunları onaylamaktan başka bir şey değilken kitleler, devletin ideolojik aygıtları tarafından uyuşturuluyor, gerçeklerin görmesi engelleniyor.”

Gerger’e göre bu gidişata dur diyebilmenin yolu, günümüzün “kalıplaştırılmış ve ezberlenmiş siyasi gerekçeleriyle” değil doğrudan halkın ve ülkenin bu sorunlarını açık açık konuşmaktan geçiyor. “Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin bu misyonu üstlendiğine inanıyorum” diyor Gerger.

Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi? Halkın gerçek sorunlarına çözümleri TBMM’den beklemek gerekmez mi? “Bu çok iyi niyetli bir düşünce olur” diyor Gerger, “Çözümü bir yana bırakın, halkın sorunları göz ardı ediliyor, görmezden geliniyor. Çünkü sıkıştırılmış siyasetin her geçen gün ağırlaşan bu sorunlara bırakın çözüm bulmasını, bunların üstünü dahi örtemeyecek bir durumda köşeye sıkışmıştır.”

“Hayatın gerçek pratiği, klişe siyasi söylemleri anında yalanlıyor. Kof ve içi boş mevcut elit siyasetin çürüdüğü gerçeği artık son derece yalın ve çıplak bir şekilde görülmektedir.

Gerger, bu sorunları yaşayan kesimlerin, yani toplumun her kesimindeki insanların sorunlarını ve istemlerini özgürce, bizatihi ve partiler üstü bir anlayışla dile getirdiği takdirde çözüm arayışları bulunabileceği düşüncesinde: “Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, halkın kendisinin siyaset üretimini sağlayabilmesinin olanaklarını yaratırken ülke sorunlarının çözüm iradesinin gösterildiği yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin işlevselliğine de olumlu bir katkı sunacaktır.”