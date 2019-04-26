YÖK'ün cuma namazı talimatı Ege Üniversitesinde uygulanmaya başlanıyor

YÖK'ün geçen yıl rektörlüklere gönderdiği 'sınav, ders ve mesai saatlerinin cuma namazına göre ayarlanması' talimatı, Ege Üniversitesinde uygulanmaya başlanıyor.

Yüksek Öğretim Kurulu'nun, başkan vekili Rahmi Er imzasıyla geçen yıl rektörlüklere gönderdiği "sınav, ders ve mesai saatlerinin cuma namazına göre ayarlanması" talimatı, Ege Üniversitesinde uygulanmaya başlanıyor.

YÖK Başkan Vekili Rahmi Er, 04 Nisan 2018'de üniversite rektörlüklerine resmi yazı göndererek, mesai ve sınav saatleri ile ders çizelgelerinin cuma namazı saatine göre ayarlanması talimatı vermişti.

İşte o belge:

EGE ÜNİVERSİTESİNDE UYGULAMA BAŞLIYOR

Ege Üniversitesi yerleşkesine inşa edilen caminin tamamlanmasıyla birlikte, YÖK'ün talimatı bu üniversitede de uygulanmaya başlandı.

Burcu Cansu'nun BirGün'de yer alan haberine göre, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Canan Fisun Abay’ın imzası ile yayımlanan talimat metni, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderildi.

Ege Üniversitesinde bundan sonra mesai ve ders saatleri ile sınav çizelgeleri, cuma namazı saatine göre ayarlanacak.