Rektör cami inşaatını ziyaret etti: Üniversiteye cami yaptıran patronu övdü

Ege Üniversitesinin 'eski AKP milletvekili' olan rektörü Necdet Budak, üniversite yerleşkesinde yükselen caminin inşaatını ziyaret etti. İzmir müftüsüyle birlikte inşaatı gezen rektör, camiyi yaptıran MÜSİAD yöneticisi patrona da övgüler yağdırdı.

Ege Üniversitesinin rektörü Necdet Budak, beraberindeki Diyanet İşleri Başkanlığı hukuk müşaviri Selami Açan ve İzmir müftüsü Recep Şükrü Balkan ile birlikte, temeli 2017'de atılan caminin inşaatını ziyaret etti.

Ege Üniversitesi yerleşkesi içinde inşa edilen camiyi gezen rektör, cami sponsoru olan MÜSİAD yöneticisi patron Bilal Saygılı'yı da överek, “İnşaatın tamamlanması için yoğun bir çaba içinde olan hayırseverimize ve ailesine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Budak, merkez yerleşkenin kuzey sınırında yapımı devam eden Bilal Saygılı Cami ve Külliyesi’ndeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Budak, “Öğrencilerimizden ve vatandaşlarımızdan yoğun bir talep vardı. 16. yüzyıl klasik Osmanlı mimarisiyle bugünün teknolojisi birleştirilerek yapılan caminin inşaatının tamamlanması için yoğun bir çaba içinde olan hayırseverimize ve ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

Üniversite yerleşkesine cami yaptıran MÜSİAD yöneticisi patron Bilal Saygılı da, caminin "külliye" şeklinde olacağını söyledi.

Yaklaşık 30 milyon TL’ye mal olacak eserin Ramazan ayına denk gelen Mayıs 2019’da hizmete açılmasını hedeflediklerini belirten Saygılı, “Külliye şeklinde olacak camimizde vakıf odası, aşevi, sergi salonu ve konferans salonu bulunacak. Aşevimizde 200 üniversite öğrencisine her gün iki öğün yemek vermeyi planlıyoruz” diye konuştu.