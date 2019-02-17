Yeni Akit yazarından Zeybekci'ye şarap eleştirisi: Laik kesime göz kırpmak isterken...

Yeni Akit gazetesi yazarı Rasim Bolbol bugünkü köşesinde, Nihat Zeybekci'nin şarapla ilgili sözlerini eleştirerek, 'Laik kesime göz kırpmak isterken, kendi tabanının gözünden düşüyor. Belki farkında değil ama, Dimyat’a pirince gideyim derken evdeki bulgurdan oluyor' dedi.

AKP'nin İzmir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, şarap üretiminin desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Bu bir üründür, bir sanayidir, bir ticarettir, bu bir ekonomidir. Sonuçta ben dini kimliği, kişiliği olan bir müftü değilim. Diyanet İşleri Başkanı değilim. Orası beni hiç ilgilendirmez" demişti.

Yeni Akit gazetesi yazarı Rasim Bolbol bugünkü köşesinde, Nihat Zeybekci'nin bu sözlerini eleştirdi.

'EVDEKİ BULGURDAN OLUYOR'

Rasim Bolbol, Zeybekci'nin şarap ile ilgili söylediği sözlere, "Vallahi biz de ne müftüyüz ne Diyanet İşleri Başkanı. Fetva verecek konumda da bulunmuyoruz. Ancak, şarapla ilgili dinimizdeki hükümler bizleri doğrudan ilgilendiriyor. Bu konudaki İlahî emir ve yasaklar, Müslümanları direkt olarak alakadar ediyor"şeklinde bir yanıt verirken, "Zeybekci, tıpkı 'diyanet işleri'nden anlamadığı gibi, 'siyaset işleri'nden de mi anlamıyor? Anlamıyor mu ki, ısrarla bu tür sandıktaki götürüsü getirisinden çok daha fazla olacak açıklamalara imza atıyor" diye sordu.

Bolbol, Zeybekci için, "Laik kesime göz kırpmak isterken, kendi tabanının gözünden düşüyor. Belki farkında değil ama, Dimyat’a pirince gideyim derken evdeki bulgurdan oluyor" ifadelerini kullanırken, "Yazık! İnşallah bu 'nabza göre şerbet verme politikası' bir an önce sonlandırılır" diye ifade etti.