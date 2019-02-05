İzmir'i 'mahallenin güzel kızına' benzeten Zeybekci: Ben Ferhat, İzmir Şirin...

Daha önce 'İzmir mahallenin güzel kızı, kim istemez' diyen, ardından da 'İzmir'i pazarlayacağız' şeklinde konuşan AKP adayı Nihat Zeybekci şimdi de yeni bir benzetme yaptı: 'Ben Ferhat, İzmir Şirin...'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, esnaf ve sanatkarla buluştu. 16. Bölge (İzmir) Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Toplantı Salonunda gerçekleşen ve birliğe bağlı 50 kooperatifin başkanları, yöneticilerinin katıldığı toplantıda konuşan Zeybekci, esnaf ve sanatkarların sorunları ile beklentilerine değinerek, gerekli çalışmaları yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.

ZEYBEKCİ'DEN YENİ BENZETME

Daha önce "İzmir mahallenin en güzel kızı, kim istemez" diyen, ardından da "İzmir'i pazarlayacağız" şeklinde konuşan Zeybekci, şimdi de yeni bir benzetmede bulundu.

Zeybekci, "7 Şubat günü 21. yüzyılın İzmir'ini anlatacağım. Ferhat dağları dele dele geliyor ya, biraz önce saydığım projelerle. Şirin ne halde biliyor musun? Çok af edersiniz Şirin foseptik ile uğraşıyor, Şirin yatırım yerleri ile ilgili rezaletle uğraşıyor, Şirin katı atıkla uğraşıyor, Şirin maalesef ulaşımda, trafikte darmadağın olmakla uğraşıyor. Bunların hepsini halledeceğiz" dedi.