AKP adayı Zeybekci: Dokuz ayda İzmir'i tanınmaz hale getireceğiz

AKP İzmir büyükşehir belediye başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir'e ilişkin projelerini anlatırken, 'Karaburun bölgesinde 30 bin Ar-Ge çalışanın olduğu, bilim insanlarının akıl insanların dünya çapında bir merkez olduğu projemiz var' dedi.

AKP’nin İzmir büyükşehir belediye başkan Adayı Nihat Zeybekci, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı. Zeybekçi “İzmir, Aydın ve Muğla muhafazakar demokrat kentlerdir” açıklaması yaptı. 31 Mart seçimlerini kazanmaları durumunda "İzmir’i tanınmaz hale getireceklerini" ifade eden Zeybekci yeni projesini şöyle anlattı: “Karaburun bölgesinde 30 bin Ar-Ge çalışanın olduğu, bilim insanlarının akıl insanların dünya çapında bir merkez olduğu projemiz var. Doğanın içerisinde bir tarafında orman, bir tarafında deniz… Yüksek teknoloji alanı ve bilim merkezi….” Zeybekci’nin açıklamalarından satır başları şöyle: İzmir’de seçim süreci için slogan olarak “Gönüller yapmaya geldik” ifadesini belirledik. Iskaladığımız şeyleri anlatmak için geliyoruz. Oy verenler siyaseti değil, İzmir’i düşünecek. İzmir’de çok güçlü bir yapı var, bu yapıyı aşabilecek misiniz diye soranlar için bir örnek vereyim. 2002 yılında Denizli’de yüzde 23 oy aldık. Bir sonraki seçimlerde 3 Mart günü kampanyaya başladık. Kampanyanın başlangıcında elimize gelen araştırmalarda bizim adayımız yüzde 26 seviyelerindeydi. Ancak mart ayının sonundaki sonuçlarda sandıktan yüzde 51,5 ile çıktık.

Dünyada ticaretin elektronik ticarete kaydığı bir ortamdan bahsediyoruz. Ben bir tekstilciyim, üreticiyim ve ihracatçıyım. Elektronik ticaret, oyunun kurallarını değiştiriyor. Alışkanlıklar değişiyor. Artık e-ticaret siteleri artık 48 saat içerisinde dünyanın neresinde olursan ol ulaştıracağı taahhüdünü veriyor. Türkiye’den 3 saatlik uçuş mesafesinde satın alma gücünün çok güçlü olduğu ekonomilerin yüzde 65’i bulunuyor. İstanbul – İzmir, Ankara – İzmir, Antalya – İzmir, Çanakkale – İzmir… Bütün hatlar İzmir’e çıkıyor. Ancak İzmir bunlara hazır mı? Kentte altyapı ekonomik potansiyeli karşılıyor. Altyapı yeterli değil, otel kapasitesi yeterli değil, kültür sanat, yeşil alan, ulaştırma, çevre düzenlemesi… Baktığınız zaman hiçbiri yeterli değil! İzmir dünyanın en güzel şehirlerinden biri ama İzmir, kendisine bunu hazırlayamamış durumda.

31 Mart'ta İzmirliler oyunu İzmir'e verecek. İzmir kazanacak. 31 Aralık 2019'da bir kez daha program yapalım. 9 aylık süreçte İzmir'i tanınmaz hale getireceğiz.

İzmir'in estetiğe ihtiyacı yok, Küçük bir makyajla 9 ay içerisinde İzmir'i tanıyamayacaksınız. İzmir'e 3 yıl gemi gelmiyor. Ancak İzmir'e artık gemi geldiğinde insanların gemiden göreceği ve başka bir İzmir'e oluşturacağız.