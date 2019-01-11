AKP'nin İzmir adayı Nihat Zeybekçi: İzmir'i pazarlayacağız

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, 'Şu anda İzmir'i dinliyoruz. İzmir'in hikayesinin peşindeyiz. Dünya değişiyor. İzmir'i pazarlayacağız. Nereye? Dünyaya pazarlayacağız. Elinde bir ürün varsa bunu satamıyorsan, dünyada alıcın yoksa kime yarar ki?' diye konuştu.

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Nihat Zeybekci, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çevre duyarlılığı olan, her yerde bayrak, flama olmayan, gürültü kirliliği yapmayan bir seçim kampanyamız olacak. İzmir'de vatandaşlarımıza dokunan, yürüyen, mahallelerde sokaklarda olduğumuz bir kampanya olacak. Şu anda İzmir'i dinliyoruz. İzmir'in kanaat önderleriyle bir araya geliyoruz" diyen Zeybekçi, İzmir'in hikayesinin peşinde olduklarını söylerken, "Dünya değişiyor. Yol haritamızın, hedeflerimizin olması lazım. İzmir'i pazarlayacağız. Nereye? Dünyaya pazarlayacağız. Elinde bir ürün varsa bunu satamıyorsan, dünyada alıcın yoksa kime yarar ki? Dünyanın neleri aradığını, ne tür bir şehir istediğini gayet iyi biliyorum. İzmir'in hikayesini böyle yazmak, hedeflerini koymak zorundayız" ifadelerini kullandı.

31 Mart akşamı en çok İzmir'in konuşulacağını dile getiren Zeybekçi, "İzmir 1 Nisan günü Anadolu'ya güneşin doğduğu yer olacaktır. İzmir'le ilgili ısrar ettiğim bir şey var; yaradılıştan dünyanın en güzel şehri. Ben İzmir'i hiçbir zaman siyasi sınırlarıyla kısıtlamadım. İzmir'in tabii sınırları var. O da batı Anadolu'dur. Her anlamda dünyanın en zengin yeridir" diye konuştu.