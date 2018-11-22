AKP'li Zeybekci'den İzmir adaylığı yorumu: Mahallenin en güzel kızı, kim istemez!

Adı AKP'nin İzmir büyükşehir belediye başkan adaylığı için geçen eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir adaylığı konusunda 'Mahallenin en güzel kızı, kim istemez' dedi. Zeybekci, açıklamasının devamında, "İzmir, Anadolu'nun en güzel kızı, doğuştan en güzel şehri... Sonradan biraz şey oldu ama... Hayırlısı olsun' diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Kurulu başkan vekilliği görevini sürdüren eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin adı AKP'nin İzmir büyükşehir belediye başkan adaylığı için geçiyor. Zeybekci, kulislerde konuşulan bu iddiaya ilgili açıklamalarda bulundu.

Ege'de Son Söz'den Mehmet İşler'in haberine göre, Nihat Zeybekci İzmir adaylığı konusunda şunları söyledi: "Henüz kesinleşen bir şey yok. Partimizin ve genel başkanımızın bu yönde bir teveccühü olursa, bize böyle bir görev tebliğ edilirse bu bizim için onur olur. Hizmetkar belediyeciliği İzmir'e getirmek için, enerjimizin sonuna kadar çalışırız" dedi.

"İzmir'i istiyor musunuz" sorusunu yanıtlayan Zeybekci, "İzmir mahallenin en güzel kızı, kim istemez? İzmir, Anadolu'nun en güzel kızı, doğuştan en güzel şehri... Sonradan biraz şey oldu ama... Hayırlısı olsun" diye konuştu.