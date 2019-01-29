Zeybekçi: İzmir mahallenin en güzel kadını demedin, kızı dedim...

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Hürriyet gazetesinden Ayşe Arman'a konuştu.

İki gün üst üste Hürriyet gazetesinde Arman'ın köşesinde yer alacak olan Zeybekçi röportajı, "AK Parti İzmir belediye başkan adayı Nihat Zeybekci ile FaceTime röportajı: İzmir’de tartışılacak konu ‘yaşam tarzı’ değil yaşam kalitesi" başlığıyla yayımlandı.

"Zeybekci, farklı bir AKP’li. Bir kere pek teknolojik. FaceTime’da benden daha iyiydi. Her soruya açıksözlülükle yanıt verdi" ifadeleriyle duyurulan röportajda, Zeybekçi, "İzmir mahallenin en güzel kızı, kim istemez ki" sözlerine ilişkin de konuştu.

“İzmir güzel kız, kim almak istemez!” demediniz mi seçim kampanyanızda?

Yok, “İzmir mahallenin en güzel kızı, onu kim istemez ki!” dedim. Almak yok!

- Ben bazı İzmirlilerle konuştum, hoşlarına gitmemiş, biraz “seksist” bulmuşlar “İzmir güzel kız” lafını...

Yoo. Ben hiç olumsuz tepki almadım. İzmir’de samimi olduğumuz hanımefendiler var, dostlarımız var “Gayet hoş bir yaklaşımdı!” dediler. Zaten kültürümüzde yok mudur, sevdiğimiz bir şeyi tarif ederken böyle bir benzetme yaparız. “İzmir mahallenin en güzel kızı, kim istemez ki...” sözünden şu anlam çıkmamalı: “Mahallenin en güzel kadını...” demedim.

Hoppalaa! “Kadın” demenin neresi kötü ki? Kadın ve kız arasındaki ayrım da beni rahatsız ediyor...

Ayşe Hanım, kadın meselesiyle ilgili benim duruşum belli. Daha bundan 15 sene önce İhracatçılar Birliği Başkanı’yken, “kadın kolları” var ya, ben hep dedim ki “Allah aşkına erkek kolları var mı ki kadın kolları kuruyorsunuz?”