AKP'li Zeybekci'den 'şarap' yanıtı: Diyanet İşleri Başkanı değilim, beni ilgilendirmez

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir'de şarap üretimine ilişkin, 'İzmir'de şarap üretiminin desteklenmesi ile ilgili bu bir ekonomidir, bu bir üründür, bir sanayidir, bir ticarettir, bu bir ekonomidir. Sonuçta ben dini kimliği, kişiliği olan bir müftü değilim. Diyanet İşleri Başkanı değilim. Orası beni hiç ilgilendirmez' dedi.

AKP'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci, CNN Türk'te yayınlanan 40 programına konuk oldu.

Zeybekci, Buket Aydın'ın "İzmir'de şarap üretimini desteklediğiniz söylemi yerini buluyor mu?" sorusuna "Ben bugüne kadar böyle bir soru ile karşılaşmadım. İzmir, Denizli veya geldiğim her yerde geçmişimde böyle bir şey de yok. Denizli'nin her yerinde içki de verebilen restoranlar vardır. Bunun birçoğunun ruhsatında da imzamız vardır" yanıtını verdi.

"İzmir'de şarap üretiminin desteklenmesi ile ilgili bu bir ekonomidir, bu bir üründür, bir sanayidir, bir ticarettir, bu bir ekonomidir" diyen Zeybekci, "Sonuçta ben dini kimliği, kişiliği olan bir müftü değilim. Diyanet İşleri Başkanı değilim. Orası beni hiç ilgilendirmez. Fetva verecek de değilim. Ama bu bir tarımsal üretim, incir ve zeytinimiz neyse, pamuğumuz neyse, üzümümüz de bizim işçimizin alın teridir, işçimizin emeğidir, çiftçimizin emeğidir" ifadelerini kullandı.