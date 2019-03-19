VİDEO | TKP Karaçoban Belediye Başkan adayı: Aşiretlerin değil halkın adayıyım

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde TKP'nin belediye başkan adayı Engin Kuş, yörede ilk kez TKP'nin aşiretlerden izin ve onay almadan aday çıkarabildiğini belirterek, 'Ben aşiretlerin tekelinde değil, halkın ortak değerlerinin adayıyım' dedi.

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Erzurum'un Karaçoban ilçesindeki belediye başkan adayı Engin Kuş, ilçedeki seçim çalışmalarını, neden TKP üyesi olduğunu ve TKP'den aday olma sürecini, Baran Ünal'a anlattı.

Bulunduğu coğrafyada, belediye başkan adayı olacak kişilerin şimdiye kadar aşiretlerden izin alarak bunu yapabildiklerini anımsatan Engin Kuş, bunu bölgede ilk kez TKP’nin kırabildiğini ve halktan birinin aday olabildiğini anlattı. TKP'nin belediyecilik anlayışında halkın isteklerinin birinci sırada olduğunu ifade eden Kuş, TKP dışındaki anlayışların halkı sondan birinci sıraya koyduklarını belirtti.

TKP Karaçoban Belediye Başkan adayı Engin Kuş'un açıklamaları şöyle:

TKP GENEL SEKRETERİ OKUYAN BU AKŞAM HALK TV'DE

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, bu akşam saat 21.30'da Halk TV'de Enver Aysever'in hazırlayıp sunduğu "Ayrıntılar" adlı programın konuğu olacak. Okuyan, seçim sürecine, TKP'nin seçimlere bakışına ve güncel konulara ilişkin soruları yanıtlayacak.