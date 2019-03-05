TKP Erzurum'un Karaçoban ilçesinde seçim bürosu açtı

Türkiye Komünist Partisi, Erzurum'un Karaçoban ilçesinde seçim bürosu açtı. Açılışta konuşan belediye başkan adayı Engin Kuş, 'Burası şimdilik bir seçim bürosudur ama aslında sosyalizm mücadelesini bu topraklarda yeşertmek için bir ilk adımdır' dedi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), belediye başkan adayı gösterdiği Erzurum'un Karaçoban ilçesinde seçim bürosu açtı.

TKP'nin belediye başkan adayı Engin Kuş, açılıştaki konuşmasında, devrimci mücadeleyi Karaçoban’da sosyalizmin bayrağı ile yükseleteceklerini belirterek, "Burası şimdilik bir seçim bürosu olarak görülebilir fakat asıl önemli olan, bu açılışı sosyalizm mücadelesini bu topraklarda yeşertmek için bir ilk adım olarak görmek gerekir" dedi.

Engin Kuş, “Evet, işimiz zor olabilir, dostumuz da düşmanımız da bilir ki, zorluklarla mücadele etmek bizim devrimci duygularımızın olmazsa olmazıdır. Yola koyulduk, yolumuz açık olsun" diye konuştu.

Açılışın ardından oluşturulan araç konvoyu şehir turu atarak, yöre halkını TKP'ye güç vermeye çağırdı.