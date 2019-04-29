VİDEO | Kılıçdaroğlu'na saldırıyı organize edenler ortaya çıktı: İşte ayrıntılı görüntüler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan saldırıya ilişkin ayrıntılı görüntüler ortaya çıktı.

CHP İnceleme Komisyonu, Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişimiyle ilgili derledikleri görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun cenazeye geldiği an, Çubuk Kaymakamı'nın kendisini karşılaması yer alıyor.

Cenaze namazı sırasında Kılıçdaroğlu'nun öncü korumasının saf tuttuğu ve CHP liderine yer gösterdiği anlar görülüyor.

Odatv'nin haberine göre, Komisyonun paylaştığı görüntülerde, Kılıçdaroğlu'nun asker babasının elini sıkmasının ardından, sırada bulunanların elini sıktığı ancak AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin'in Kılıçdaroğlu'nun uzattığı eli sıkmadığı görülüyor.

CHP İnceleme Komisyonu'nun paylaştığı videoda, kitleyi kışkırtan provokatörler de gösterildi. CHP liderine saldırının çeşitli açılardan görüntülerinin de yer aldığı videoda, Kılıçdaroğlu'nun tutulduğu evin çatısında demir sopalı kişilerin beklediği görüldü.

CHP liderinin makam aracının taşlandığı anların da yer aldığı videoda, Kılıçdaroğlu'nun evden çıkamaması için kol kola girenler ve yolu kapatmaya çalışanlar da yer aldı.

Görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun köyden çıkmasının ardından gazlı müdahalenin olduğu anlar yer aldı.