Vekiller 200 günde sadece 64 gün çalıştı: 74 günlük yeni tatil başlıyor

Ayda 22 bin lira maaş alan milletvekilleri Ocak ayından bu yana sadece 64 gün çalıştı. Meclis yeniden tatile giriyor.

Meclis, bu yıl mesaiden çok tatil yaptı. Milletvekilleri Ocak ayından bu yana sadece 64 gün çalıştı.

ERDOĞAN KARARNAMELERİ

Meclis’e bu dönem verilen 2 bin 19 Kanun Teklifi arasından sadece 39’u kabul edilirken, toplam 1.915 maddeden oluşan 41 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hayata geçti.

TATİL MECLİSİ

Birgün'de yer alan habere göre, 24 Haziran’ın ardından yemin töreniyle açılan Meclis, temmuz ayındaki kısa süreli mesainin ardından 1 Ekim’e kadar tatile girdi. Ekim ayında önce Suriye, Irak tezkeresi kabul edilirken ardından Meclis İçtüzüğü değiştirildi. Bu düzenlemenin ardından çalışmalara yeniden ara verildi.

Aralık ayında yeni yılın bütçe görüşmeleri yapıldıktan hemen sonra tatile girildi.

24 Şubat’a kadar çalışmalarına iki kez ara veren TBMM, yerel seçimler nedeniyle yeniden tatile girdi.

1 Ocak’tan bu yana geçen 200 günde sadece 64 gün çalışan vekiller, bir yıl içinde ise yalnızca 5 ay mesai yaptı.

Vekiller, Meclis’in tatile girmesiyle 74 gün tatil yapacak.