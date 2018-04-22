Türkiye Komünist Partisi'nden Küba'ya mesaj: Devrim sürüyor ve sürecek

Türkiye Komünist Partisi, Küba'ya mesaj göndererek, Küba halkını ve yeni Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel'i tebrik etti.

Türkiye Komünist Partisi, Küba'da gerçekleştirilen Ulusal Meclis ve Devlet Konseyi seçimleri sonrası bir mesaj yayımlayarak ülkesine sahip çıkan Küba halkını ve seçilen temsilcileri kutladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Küba’da 19 Nisan 2018 itibariyle Ulusal Meclis ve Devlet Konseyi seçimleri tamamlandı. Yurtsever Küba halkı birliğini, geçtiğimiz Kasım ayından beri vatandaşların aktif katılımıyla yürütülen seçimlerle bir kez daha perçinlemiş oldu. Yasama ve yürütme organları, çoğunluğunu kadınların ve sosyalist Küba’da doğmuş yeni kuşak kadroların oluşturduğu temsilciler tarafından devralındı.

Bırakın emperyalistler sonuçtan umutsuz olsun, biz umutluyuz. Kübalı yoldaşlarımız, Kübalı kadınlar, gençler, emekçiler önlerindeki zor görevin bilincindedir. Devrimin değerlerine olan sadakatleri ile ülkelerini kalkındıracak ve ileriye taşıyacaklar, bundan eminiz. Ablukaya, türlü sabotajlara, emperyalist medyanın yalanlarına göğüs germiş, defalarca sınanmış, buna rağmen büyük bir insani gelişmişlik yaratabilmiş olan Küba halkı, geçmişte olduğu gibi şimdi ve yarın da boyun eğmeyecektir.

Küba, 25 Kasım 2016’dan sonra her biri bir Fidel olduğunu ilan eden cesur ve özverili milyonlarca Kübalı’nın ellerinde yükselecektir. Küba halkı bir gün bile duraksamadan sosyalizmi savunmaya ve geliştirmeye devam edecek, tüm dünya halklarına örnek ve dost olmaya devam edecektir.

Türkiye Komünist Partisi, Küba halkıyla on yıllardır sürdürdüğü yoldaşlığı ve dayanışmayı önümüzdeki dönemde güçlendirecektir.

Devlet Başkanı Díaz-Canel haklıdır, Küba devrimi sürüyor ve sürecek!

Türkiye Komünist Partisi"