Türkiye 1,8 milyar dolarlık ABD ürününe ek vergi getirecek

Türkiye, ABD'nin ithal demir-çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulamasına karşı tedbirleri hayata geçireceğini açıkladı. ABD'nin kararı, 'Türk demir-çelik ürünlerinin ihracatının engellenmesi' olarak değerlendirildi.

ABD'nin "yerli üreticileri korumaya yönelik" hayata geçirdiği ek vergi uygulamasına karşı Türkiye, "uluslararası hukuktan doğan yükümlülükleri ve ABD'nin Türk demir-çelik ürünlerinin ihracatını engellemesinin oluşturduğu zarara paralel uygun önlemleri hayata geçirme" kararı aldı.

1,8 MİLYAR DOLAR ÇAPINDA İTHALATA EK VERGİ GETİRİLECEK

Sputnik'in aktardığı habere göre, bu kapsamda Türkiye, söz konusu önlemlere karşılık ithalatı yaklaşık 1,8 milyar dolar seviyesinde bulunan ABD menşeli kömür, kağıt, ceviz, badem, tütün, çeltik, viski, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya ürünlerinde 266,5 milyon dolar ek vergi yükü oluşturacak karşı tedbir uygulayacak.

ABD ithal demir-çelikte yüzde 25, alüminyumda ise yüzde 10 ilave gümrük vergisinden Avrupa Birliği (AB), Güney Kore, Brezilya, Meksika ve Kanada gibi ülkelere muafiyet getirmişti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci geçen hafta yaptığı açıklamada Türkiye’nin muafiyet talebine ABD’nin olumlu yanıt vermediğini belirterek, “Biz kendilerine Türkiye’nin bu işin dışında tutulması gerektiğini söyledik. Dünya Ticaret Örgütü nezdinde bazı girişimlerde bulunduk. En son bu haftadan itibaren Türkiye olarak karşı adımlar atacağımızı da söylüyoruz” demişti.