Japonya 400 milyon dolarlık ABD ürününe gümrük vergisi getirecek

Japonya, ABD'nin getirdiği gümrük vergilerine yanıt olarak, 400 milyon dolarlık ABD ürününe gümrük vergisi getirmeyi planlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin ticaret açığını kapatmak" için çelik ve alüminyumun da dahil olduğu çok sayıda ürüne gümrük vergisi getirmişti.

Japonya'nın Trump vergilerine yanıt olarak 409 milyon dolarlık ABD ürününe gümrük vergisi getirmeyi planladığı aktarılıyor.

Japonya'nın getirilecek gümrük vergileriyle ilgili olarak Dünya Ticaret Örgütü'nü bilgilendirmeye hazırlandığı kaydediliyor.

Japon yetkililer atacakları adımların Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde olacağını ve ABD'ye eşit karşılık vermeyi gözeteceğini belirtiyor.

Japonya ABD'nin ana müttefiklerinden biri olsa da, Trump'ın gümrük vergilerinden muaf tutulmamıştı.