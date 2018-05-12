Zeybekci: ABD’nin ek gümrük vergisine karşı adım atacağız

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ABD’nin çelik ve alüminyuma uyguladığı ek vergilerle ilgili ‘Bakalım, Türkiye ile ABD arasında ticaret anlamında daha çok ABD'yi olumsuz etkileyecek olan bir döneme de girebiliriz ama biz bütün kapıları açık bırakıyoruz” dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD’nin çelik ve alüminyuma uyguladığı ek vergilerle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin muafiyet talebine ABD’nin olumlu yanıt vermediğini belirterek “Biz kendilerine Türkiye’nin bu işin dışında tutulması gerektiğini söyledik. Dünya Ticaret Örgütü nezdinde bazı girişimlerde bulunduk. En son bu haftadan itibaren Türkiye olarak karşı adımlar atacağımızı da söylüyoruz” dedi.

Zeybekci şöyle devam etti: “Biz de aynı şekilde onlardan yapmış olduğumuz ithalatta, onların ortaya koydukları savların aynısını ortaya koyarak biz de onlara karşı önlemlerimizi alabileceğimizi de söyledik. Çok da hızlı şekilde de alırız. Bakalım, bundan sonra Türkiye ile ABD arasında ticaret anlamında daha çok ABD'yi olumsuz etkileyecek olan bir döneme de girebiliriz ama biz bütün kapıları açık bırakıyoruz. 2017 yılında yaptığımız ihracatı bir kota olarak koyalım, bunun üzerine çıkmamak kaydıyla Türkiye olarak biz bunu kabul ediyoruz, uzlaşalım filan diyoruz.”

ABD ithal demir-çelikte yüzde 25, alüminyumda ise yüzde 10 ilave gümrük vergisinden Avrupa Birliği (AB), Güney Kore, Brezilya, Meksika ve Kanada gibi ülkelere muafiyet getirmişti.