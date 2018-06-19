TTB: Sağlık hizmeti kamu-özel ortaklığına uygun değil

Türk Tabipleri Birliği, Malatya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne ilişkin ÇED araştırması kapsamındaki görüşünü, talebi üzerine ilgili firmaya iletti. TTB görüşünde sağlık hizmetinin kamu-özel ortaklığı yöntemiyle sunulmaya uygun olmadığı vurgulandı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Malatya'da Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne ilişkin Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Araştırması kapsamındaki görüşünü, talebi üzerine firmaya iletti.

TTB, Malatya FTR hastanesinin de aralarında olduğu, farklı şehirlerde yapılacak FTR, Psikiyatri ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastaneleri ihalesinin iptali istemiyle dava açmıştı. Firmaya iletilen görüşte davanın halen sürdüğüne dikkat çekilerek konuya ilişkin tespitler aktarıldı.

Sağlık hizmetinin kamu özel ortaklığı yöntemiyle sunulmaya uygun olmadığının vurgulandığı TTB görüşünde, ihaleyi alan firmanın yetersizliklerine ve ihaleyle ilgili hukuki süreçlerdeki aykırılıklara dikkat çekildi.

TTB görüşünde, sağlık hizmeti planlanırken meslek örgütleri ve sendikaların sürecin tamamen dışında bırakılması dolayısıyla yaşanan aksaklıkların ve sağlık için yapılan harcama tutarının giderek artacağı buna karşın verimin azalacağı uyarılarında bulunuldu.