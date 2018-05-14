soL HD | Kemal Okuyan, Ceyda Karan'ın sorularını yanıtladı

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, gazeteci Ceyda Karan'ın sorularını yanıtladı. Okuyan, dünyada ve ülkedeki gelişmeleri, 24 Haziran seçimlerini ve TKP'nin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, gazeteci Ceyda Karan'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Okuyan, ülkede ve dünyadaki son gelişmelere, 24 Haziran seçimlerine ve TKP'nin tavrına ilişkin sorulara kapsamlı yanıtlar verdi.

Programdan satır başları şöyle:

*Türkiye Komünist Partisi'nin diğer partilerden farkının düzen değişikliği talebi olduğunu vurgulayan Okuyan, "TKP, AKP'ye karşı mücadele ediyor, üstelik de bugün mücadele ettiğini söyleyenlerden çok daha önce başladı mücadeleye ama biz bütün mücadelemizi düzen değişikliği talebine bağlamaya çalışıyoruz, düzen değişikliği olmazsa bir iyileşme olmayacağını söylüyoruz. Sol sol olmaktan çıktı, düzen değişikliği talebi olmadan sol olmaz" dedi.

*Son 1 Mayıs'ta da görüldüğü gibi TKP'nin hızla büyüdüğünü belirten Okuyan, "Düzen değişikliği talebine sahip tek parti TKP. İstediğimiz hedeflere henüz ulaşamadık ama öte yandan da çok büyük bir mesafe aldık. Üye sayımızı yüzde 50 oranında arttırdık, 25 yeni parti binası açtık" ifadelerini kullandı.

*TKP'nin seçim politikasına yönelik eleştirileri de yanıtlayan Okuyan, "Biz toplumda Erdoğan'ın gitmesi gerektiğine ilişkin düşüncenin bir parçasıyız. Bana da soruyorsanız bence de Erdoğan gitmeli. Öte yandan bir biz siyasi partiyiz. Erdoğan'ın gitmesinin Türkiye'de emekçi halkın örgütlenmesi, harekete geçmesiyle olması gerektiğini düşünen bir partiyiz..." ifadelerini kullandı.

soL HD'nin "Gündemin Ötesi" adlı programınının tamamını izlemek için: