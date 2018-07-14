Sofuoğlu: Eşim Cumhurbaşkanımıza olan aşkımı biliyor ve beni anlıyor

AKP'den milletvekili seçilen ve Meclis'e Lamborghini ile gelen motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, 'Eşim milletvekilliği kararımdan memnun değil ama Cumhurbaşkanımıza olan aşkımı o da biliyor ve beni anlıyor' dedi.

AKP'den milletvekili seçilen ve Meclis'e Lamborghini ile gelen motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, 'Eşim milletvekilliği kararımdan memnun değil ama Cumhurbaşkanımıza olan aşkımı o da biliyor ve beni anlıyor' dedi.

Milletvekilliği seçilme sürecini Hürriyet'e anlatan Sofuoğlu, şöyle konuştu:

"Aday listelerinin açıklanacağı gün Cumhurbaşkanımızdan telefon geldi, 'Razılığın varsa seni listelerimize koymak istiyoruz' dedi. 'Efendim nasıl isterseniz, sizin için kabul ederim bu teklifi' dedim. Ona olan sevgim, saygım çok büyük. O kadar kibar bir lider ki, 'Kenan seni koyuyorum' demedi. 'Razılığın var mı' diye sordu. Birkaç saat içinde resmi başvurum yapıldı ve 3. sıradan aday oldum. Hamd olsun milletvekili seçildik."

'MECLİS'E LAMBORGHINI İLE GELMEYE DEVAM EDECEĞİM'

TBMM'ye Lamborghini marka lüks otosuyla gelen Sofuoğlu, bundan sonra yine o araçla geleceğini söyledi. Sofuoğlu, "Arabalarımız da var, motorlarımız da... Kimseden çekincem yok. Yarın öbür gün yine Lamborghini’mle geleceğim. Hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yapmadım. Alnım ak, başım dik. Ben sporcuyum, bana yakışıyor böyle bir araca binmek" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZA AŞIĞIM'

Sofuoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eşim Cumhurbaşkanımıza olan aşkımı bildiği için, ona saygısı büyük. Evimize geldi sonuçta. Avrupa’da Cumhurbaşkanımızın üzerine çok gidiliyor. Haberleri eşim bana söyleyince bazen sinirlerime hakim olamıyorum, tartışıyoruz."