Lamborghini Kenan milletvekili maaşlarını eleştirdi

TBMM'ye yabancı eşinin üzerine kayıtlı Lamborghini marka lüks aracıyla geldiği için eleştirilen AKP'li Sofuoğlu, 'milletvekili maaşı almayı kendime yakıştıramam' dedi.

Kayıt işlemlerini yapmak üzere TBMM'ye Lamborghini marka lüks aracıyla gelerek dikkatleri üzerine çeken AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, kendisine yöneltilen eleştirileri yanıtladı.

Vergiden kaçınmak için yabancı eşinin üzerine yaptığı aracını savunan Sofuoğlu, "Bu eleştirelerin asıl sebebi Lamborghini falan değil. Bizim gibi bir sporcunun kariyerini noktalayıp AK Parti'nin yanında gözükmesi, Ak Parti'yle beraber olmasıdır" dedi.

Eleştirileri "linç girişimi"ne benzeten AKP'li Sofuoğlu, "milletvekili maaşı almayı kendime yakıştıramam" diyerek, topu TBMM'deki 600 milletvekiline attı.

'İYİ Kİ O ARABAMLA GELMİŞİM'

TBMM'nin 27'nci dönem birinci yasama yılı açılışına bu defa motorsikletle gelen Sofuoğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lüks arabasına dönük eleştirilere yanıt veren Sofuoğlu, "Kayıt işlemleri için iyi ki o arabamla gelmişim. Benim alnım ak, başım dik. Ben hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yapmadım. Araç ortada. Araştırılsın, eğer kanunsuz bir şey varsa eleştirenler o zaman karşıma çıksın" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZ BİZE DEĞER VERİYOR'

Başka lüks araçlarının da bulunduğunu ifade eden Sofuoğlu, "Bu eleştirelerin asıl sebebi Lamborghini falan değil. Bizim gibi bir sporcunun kariyerini noktalayıp AK Parti'nin yanında gözükmesi, Ak Parti'yle beraber olmasıdır" iddiasında bulunarak, eleştirileri "linç girişimi"ne benzetti.

"Cumhurbaşkanımız ile bir ilişkimiz var. Kendisi bize her zaman değer veriyor" diyen Kenan Sofuoğlu, "Cumhurbaşkanımızın teklifini kabul ettiğimde milyonlarca avroyu almayıp böyle bir göreve geldim" ifadelerini kullandı.

'MİLLETVEKİLİ MAAŞI ALMAYI KENDİME YAKIŞTIRAMADIM'

Açıklamalarının devamında yüksek milletvekili maaşlarına işaret eden Sofuoğlu, "Bugün milletvekili maaşına da ihtiyacım yok çok şükür. Milletvekili maaşını da almayı kendime yakıştıramadım. Ben nereden geldiğini çok iyi bilen biriyim" diye konuştu.

Sofuoğlu, açıklamalarının uçuk milletvekili maaşlarına ilişkin kısmında şunları söyledi: