AKP'nin yeni vekili Meclis'e Lamborghini marka aracıyla geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi sonrası vekil adayı olan ve 24 Haziran'da AKP'den milletvekili seçilen Kenan Sofuoğlu, Meclis'e girişiyle gündem olmayı başardı...

Sofuoğlu, TBMM'ye Lamborghini marka lüks spor otomobiliyle geldi.

Erdoğan, 2011 yılında ÖTV zamlarına ilişkin yaptığı konuşmada lüks araçlara ilişkin şöyle demişti:

"Ayıptır ya ayıp. Milletin temsilcisini milleti ile nasıl ayırıyor. Bunun oyunlarını oynuyorlar. Sigarayı içmezsin olur biter. Alkolü biraz daha az tüketirsin olur biter. Kalkıp da Porsche kullanacağına gel Fiat kullan ne olacak Volkswagen kullan ne olacak. Ülkenin cari açık sorunu var. Rahmetli Özal’ın kemer sıkma dediği olay işi sıkı tutmazsak Yunanistan’ın durumuna mı düşelim? Biz eşeği sağlam kazığa bağlayalım."