Selahattin Demirtaş'tan adaylık ve erken seçim açıklaması

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda HDP'nin yetkili kurullarının gerekli tartışmaları yaptığını, ortaya somut bir şey çıkması durumunda parti merkezince açıklama yapılacağını söyledi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, avukatları aracılığıyla gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demirtaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda HDP'nin yetkili kurullarının gerekli tartışmaları yaptığını, ortaya somut bir şey çıkması durumunda parti merkezince açıklama yapılacağını söyledi.

DHA'nın haberine göre, kendisinin cumhurbaşkanı adayı olup, olmayacağına ilişkin Demirtaş, "Siyasi yasaklı olsam da olmasam da aday olsam da olmasam da HDP ve şahsım, cumhurbaşkanlığı seçiminde çok iddialıyız ve sonucu kesinlikle bizim tutumumuz belirleyecek. Önce gelişmeleri bir izleyip, adaylık konusunu ondan sonra değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısını da değerlendiren Demirtaş, "AKP ve MHP, her gün daha da dibe vurdukları için erken seçim kaçınılmazdı. HDP seçime hazırdır" diye konuştu.