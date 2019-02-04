Salda Gölü'nde millet bahçesine CHP’li başkandan destek

Salda Gölü'ne millet bahçesi yapılması projesine CHP'li Yeşilova Belediye Başkanı Nuri Özbek destek verdi. Özbek, ‘Millet bahçesi içerisinde betonlaşma yok. Bazıları 'rant alanı' diyor. Rant alanı olarak düşünmüyorum’ diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’ne millet bahçesi projesine ilçenin CHP’li Belediye Başkanı Nuri Özbek destek verdi.

Özbek “Çok güzel bir yatırım olacağını düşünüyorum. Ben Avrupai bir şekilde olacağını düşünüyorum ve her şekilde destekliyorum” diye konuştu.

DHA’dan Mesut Madan’a konuşan Yeşilova Belediye Başkanı Nuri Özbek, “Öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Yapılacak millet bahçesi Salda Gölü’ne çok şey katacaktır” ifadelerini kullandı.

Özbek, “Gördüğünüz gibi burada her şey düzensiz. Millet bahçesi ile buralar düzene girecek. Millet bahçesi Yeşilova turizmine çok şey katacaktır. Biz Yeşilova’yı, Salda Gölü’nü tanıttık ama gelen misafirlerimiz için oturma yerleri, yatma yerleri yapamadık, tuvalet yapamadık SİT alanı olduğu için. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunu aştı. Çok güzel bir yatırım olacağını düşünüyorum. Göle en çok zarar veren barajlardır” şeklinde konuştu.

Özbek “Bu projenin yüzde 40’lık alanı bize ait. Bizden proje istediler. Belediyeye ait tapu olan yerleri de projenin içerisine koyduk. Betonlaşma olacağını düşünmüyorum. Millet bahçesi içerisinde betonlaşma yok. Bazıları ‘rant alanı’ diyor. Rant alanı olarak düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

