Doğa harikası Salda Gölü 'millet bahçesi' oluyor: Otopark, mescit, festival alanı yapacaklar!

Burdur’un doğal güzelliklerinden olan ve 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü çevresine ‘millet bahçesi’ yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye’nin Maldivleri" olarak anılan Burdur'daki Salda Gölü’ndeki koruma alanını artıracaklarını kaydederek, “Biz burayı Cumhurbaşkanlığımızın dün açıkladığı manifesto çerçevesinde çevreyi korumak adına, şehirlerimizi korumak adına özel çevre koruma bölgesi ilan edeceğiz. Bu ilan çerçevesinde, bulunduğumuz yaklaşık 300 bin metrekarelik alanda Salda 'millet bahçesi' yapacağız. Bu da bir ilk olacak” dedi.

Bölgeye otopark, festival alanı, tuvalet, mescit, kafeterya, gibi yapıların inşa edileceğini dile getiren Kurum, şöyle devam etti: “Millet Bahçesi Projesi çerçevesinde buraya gelen turistlerimiz, yapacağımız otoparkta araçlarını park edecek. Geliş gidiş yollarını daha iyi şartlar altında yapmak suretiyle bu bölgeye gelen vatandaşımızın bungalov evlerde, kafeteryalarda dinlenmesi, yürüyüş yollarında, gezinti alanlarında gezmesini sağlayacak birçok düzenlemeyi de bu proje kapsamında yapmış olacağız.”