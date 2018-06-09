Salda Gölü'nde festivale izin verilmedi

Burdur Valiliğinin, Salda Gölü'nde yapılması planlanan Salda Gençlik Festivali için onay vermediği belirtildi.

Burdur Valiliğinin, Salda Gölü'nde yapılması planlanan Salda Gençlik Festivali için onay vermediği belirtildi.

30 bin kişilik katılımla üç gün sürecek Salda Gençlik Festivali için, Sulak Alan Koruma Bölgesinde olumsuz etkiler yaratacağı gerekçesiyle Burdur Valiliği'nden izin çıkmadığı ifade edildi.

Burdur Valiliğinin yaptığı açıklamada, "Salda Gölü kıyısında yapılması talep edilen festival mahallinin 2'nci derece doğal sit alanı ve turizm merkezi sınırları içerisinde kaldığı, ayrıca Salda Gölü Sulak Alan Koruma Bölgeleri (Hassas Ekolojik-Tampon Koruma Bölgesi) içerisinde yer aldığı, etkinliğin özelikle hassas koruma bölgesi olarak tanımlanan plaj- sahil bölümü sınırlarına olumsuz etkileri olabileceği ve tampon bölge olarak adlandırılan alanda gerçekleştirilecek faaliyetlerin de genel olarak Salda Gölü Sulak Alan Koruma Bölgesine olumsuz ve zararlı etkilerinin olacağı değerlendirilmiştir. Mahallinde yapılan tespit ve değerlendirmeler göz önüne alınarak, festival düzenlenmesi talep edilen alanın statüsü, kapasitesi, ilgili mevzuat hükümleri ve diğer açıklanan gerekçeler birlikte değerlendirildiğinde, belirtilen yerde söz konusu festivalin düzenlenmesi Valiliğimizce uygun görülmemiştir" ifadeleri yer aldı.