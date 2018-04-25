Öğrenciler İÜ Beyazıt Ana Kapı'da eylemde

TBMM Komisyonunda üniversitelerin bölünmesine yol açacak yasa tasarısının görüşüldüğü saatlerde İÜ Beyazıt'ta düzenlenen eylem fakültelerden temsilcilerin konuşmalarıyla devam ediyor.

İstanbul Üniversitesi'nin (İÜ) de aralarında bulunduğu 10 üniversitenin bazı fakültelerinin yeni kurulacak 15 üniversiteye devredilmesini öngören yasa tasarısına tepkiler büyüyor.

İÜ öğrenci ve akademisyenleri, bugün de Beyazıt Kampüsü Ana Kapı önünde toplandı. "Üniversiteme dokunma, fakülteme dokunma", "Rektör istifa", "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" sloganlarının atıldığı eylemde "Üniversiteler bölünemez, öğrenciler boyun eğmez" pankartı taşındı.

Gün boyunca fakültelerde gerçekleşen forumların ardından öğrenciler ve akademisyenler saat 13.00'te ana kapı önünde bir araya geldi. TBMM Komisyonunda yasa tasarısının görüşüldüğü saatlerde Beyazıt'taki eylem fakültelerden temsilcilerin konuşmalarıyla devam ediyor.