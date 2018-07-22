Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'ın düzenlediği geceden aldığı para açıklandı

Adnan Oktar'ın kanalı A9'un kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılan ve Oktar için 'çok zarif bir beyefendi' anonsu yapan Muazzez Ersoy'un, etkinlik için 150 bin lira aldığı açıklandı.

Adnan Oktar’a yönelik yapılan operasyonun ardından A9 kanalının kutlama gecesine katılan Muazzez Ersoy'dan "O gece sahneye çıkıp şarkılarımı söyledim her sanatçı gibi... Ve sahne sonrası evime gittim. Bu kişiyi orada tanıdım, orada gördüm. Daha önce hiçbir mekanda bir araya gelmedik. Biz sanatçılar, her gecede sahneye çıkıp şarkımızı söylüyoruz. Kimin ne olduğunu bilemeyiz maalesef" açıklaması gelmişti.

Etkinlikte Oktar için 'çok zarif bir beyefendi' anonsu yapan Muazzez Ersoy'un, etkinlik için 150 bin lira aldığı ortaya çıktı.

Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, geceye katılan "ünlü" bir isimle konuştuğunu, Ersoy’un 150 bin, Muazzez Abacı’nın ise 100 bin aldığını iddia etti.