'3500 lira gelirim var' diyen Adnan Oktar'ın serveti ortaya çıktı

3500 lira aylık geliri olduğunu ileri süren Adnan Oktar'ın 1 milyar dolara yakın serveti olduğu iddia edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) gönderdiği raporların ardından polisin yaptığı incelemelere göre Adnan Oktar’ın serveti 1 milyar dolara yaklaşıyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gönderilen raporla operasyonu başlatan polis ekipleri, Oktar ve üyelerinin banka hesaplarını da inceleme altına aldı. İlk belirlemelere göre 200 milyon dolar serveti bulunan Oktar’ın servetinin daha fazla olduğu öne sürüldü.

Yeni Şafak'ın iddiasına göre, Oktar’ın servetinin daha fazla olduğu öne sürüldü. Bankalardan gelen hesap raporlarını değerlendiren polis, Oktar’ın servetinin 1 milyar dolara yakın bir rakama ulaşacağını öngörüyor.