Muazzez Ersoy'dan 'Adnan Oktar' açıklaması

Şarkıcı Muazzez Ersoy, Adnan Oktar'ın etkinliğine katılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Emniyet Müdürlüğü’nün operasyonunda gözaltına alınan Adnan Oktar’ın düzenlediği gecelerde sahneye çıkan "ünlüler" ilk kez konuştu.

Hürriyet'in haberine göre, Oktar'ın TV kanalının kutlama gecesinde sahneye çıkan Muazzez Ersoy, "her profesyonel sanatçı gibi" işini yaptığını söyledi: "O gece sahneye çıkıp şarkılarımı söyledim her sanatçı gibi... Ve sahne sonrası evime gittim. Bu kişiyi orada tanıdım, orada gördüm. Daha önce hiçbir mekanda bir araya gelmedik. Biz sanatçılar, her gecede sahneye çıkıp şarkımızı söylüyoruz. Kimin ne olduğunu bilemeyiz maalesef."

Oktar'ın Çırağan Sarayı'ndaki iftar davetine katılan isimler arasında olan oyuncu Engin Çağlar ise şöyle konuştu: "Kendisiyle daha önce herhangi bir tanışıklığım yoktu. Sanırım sinema dünyasıyla yakınlık kurmak istedi. İftara davet edildim ve gittim. Bir yere giderken, kimin ne kadar parası var, kimlerle çalışıyor diye düşünmem. Daha sonra da herhangi bir münasebetimiz olmadı. Ben yılların sanatçısıyım, kolay kolay kimse kandıramaz beni. Bana yaklaşamadılar. Kendisine yapılan suçlamalarla alakalı bir bilgim yok."

Oktar'ın televizyon kanalının kuruluş yıldönümü için düzenlenen gecede sahneye çıkan Muazzez Abacı adına, menajeri Taner Budak şu açıklamayı yaptı: "Bizim 'ekstra' diye tabir ettiğimiz bir işti. Ücretimizi aldık, programımızı yaptık, ayrıldık. Herhangi bir bağımız, bağlantımız bulunmamaktadır. Zaten basına açık olan, birçok sanatçı ve önemli ismin katıldığı bir geceydi. Sadece biz yoktuk, herkes oradaydı."