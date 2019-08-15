Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü'nden tuhaf yalanlama: 'Çok ayıp'

Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü'nün kapatılması için üniversite senatosunun karar aldığı, enstitünün "tasarruf" gerekçesiyle Sosyal Bilimler Enstitüsü ile birleştirileceğine ilişkin haberlerin ardından rektör Ahmet Ağırakça sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.
Ağırakça sözkonusu haberleri "kulaktan duyma" diye niteleyerek "çok ayıp" yorumunda bulundu. Ağırakça enstitünün kapatılmasının sözkonusu olmadığını ileri sürdüğü mesajında "Sadece YÖK'ün tüm Enstitüleri bir çatı altında toplama kararı bulunuyor" ifadesine yer verdi.
Bir kısım sosyal medya da kulaktan duyma Dur bir haber yaydılar çok ayıp Böyle bir kapatma kararı kesinlikle söz konusu değil. Haberler gerçekleri yansıtmıyor. Sadece YÖK'ün tüm Enstitüleri bir çatı altında toplama kararı bulunuyor. Enstitüyü Kapatma söz konusu değil
— AHMET AGIRAKCA (@AHMETAGIRAKCA) August 15, 2019