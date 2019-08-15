Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü'nden tuhaf yalanlama: 'Çok ayıp'

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Ahmet Ağırakça, üniversitenin Yaşayan Diller Enstitüsü'nün kapatılacağına yönelik haberleri 'çok ayıp' diye yorumladı. Ağırakça enstitünün kapatılmasının sözkonusu olmadığını öne sürdüğü açıklamasında 'Sadece YÖK'ün tüm Enstitüleri bir çatı altında toplama kararı bulunuyor' dedi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü'nün kapatılması için üniversite senatosunun karar aldığı, enstitünün "tasarruf" gerekçesiyle Sosyal Bilimler Enstitüsü ile birleştirileceğine ilişkin haberlerin ardından rektör Ahmet Ağırakça sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Ağırakça sözkonusu haberleri "kulaktan duyma" diye niteleyerek "çok ayıp" yorumunda bulundu. Ağırakça enstitünün kapatılmasının sözkonusu olmadığını ileri sürdüğü mesajında "Sadece YÖK'ün tüm Enstitüleri bir çatı altında toplama kararı bulunuyor" ifadesine yer verdi.