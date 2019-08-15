Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü kapanıyor

Mardin'deki Artuklu Üniversitesi bünyesinde 2009 yılında açılan "Yaşayan Diller Enstitüsü" üniversite yönetiminin aldığı kararla kapatılıyor.
Bugüne kadar yaklaşık 1000 öğrenciyi mezun eden bölümün içinde Kürtçe ile birlikte Süryanice, Arapça ve Zazaca gibi bölgede yaşayan halkların kullandığı diller mevcuttu.
Daha çok Kürtçe ile anılan bölüm 2009 yılında dönemin siyasal ihtiyaçlarına karşılık "Çözüm Süreci"nin ardından açılmıştı. İlerleyen yıllarda AKP'nin Kürt soru konusundaki müdahale ve önerilerinin değişmesi, Yaşayan Diller Enstitüsüne duyulan ihtiyacı da ortadan kaldırdı.
TRT'nin enstitünun açılışı sürecindeki "Dünya'da Bir İlk" olarak duyurduğu çalışmalar senatoda yapılan oylamadaki 7 ret ve 17 kabul ile sona erdirildi.
Mardin'deki Artuklu Üniversitesi dışında Kürtçe eğitim veren üniversitelerin bu süreci takip edip etmeyecekleri ise merak konusu.
2019-2020 yılı için öğrenci alma duyurusu yapan enstitünün akıbeti şimdilik belirsiz.