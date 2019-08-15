Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü kapanıyor

Mardin Artuklu Üniveritesi'ne bağlı Yaşayan Diller Enstitüsü için üniversite senatosu kapatma kararı aldı. Karar onay için YÖK'e gönderildi. İlk yıllarda Kürt Dili ve Kültürü anabilim dalı bulunan enstitüye daha sonra Süryani Dili ve Kültürü ile Arap Dili ve Kültürü anabilim dalları da eklenmiş, bugüne kadar 70’i tezli, 699’u ise tezsiz yüksek lisans çalışmasına olanak tanımıştı.

soL - Haber Merkezi