Mahkemeden Ekrem İmamoğlu'nun talimatını durdurma kararı

İstanbul 4. İdare Mahkemesi Ekrem İmamoğlu'nun veri kopyalanmasına ilişkin talimatını durdurma kararı aldı.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veri kopyalanmasına ilişkin talimatını durdurma kararı aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yayımladığı genelgede iki müfettişi ve uzman sıfatıyla üç kişiyi, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının tüm elektronik veri tabanı ve altyapısını kopyalamakla yetkilendirdiği belirtilmişti.

İBB'den yapılan açıklamada "İlgili yazıyla amaçlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve alt yapılarının yedeklerinin ve log kayıtlarının, bilgi güvenliği standartlarına uygun olarak, 31 Aralık 2018, 31 Mart 2019 ve 18 Nisan 2019 tarihli olmak üzere Büyükşehir Belediyesinin dijital arşivinde tutanak ile kayıt altına alınması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri merkezinde muhafaza edilmesi olup, kurum dışına herhangi bir bilginin çıkarılması söz konusu değildir” denildi. Açıklamada “Bütün iş ve işlemler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde; ilgi yazı ile görevlendirilen İstanbul Büyükşehir Belediye müfettişlerinin başkanlığında yapılacak olup İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında mevcut yetkilendirilmiş bulunan kişilerin nezaretinde gerçekleştirilecektir” denildi.