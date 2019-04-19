İmamoğlu'ndan ‘veri tabanı’ açıklaması: Daha birçok tedbirimiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden ‘veri tabanı talimatı’ haberleri üzerine yapılan açıklamada 'kurum dışına herhangi bir bilginin çıkarılması söz konusu değildir' denildi. İBB Başkanı İmamoğlu da düzenlediği basın toplantısında ‘Daha birçok tedbirimiz olacak’ dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve altyapılarının yedeklerinin ve log kayıtlarının belediyenin dijital arşivinde tutanakla kayıt altına alınacağı, kurum dışına herhangi bir bilginin çıkarılmasının söz konusu olmadığı belirtildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yayımladığı genelgede iki müfettişi ve uzman sıfatıyla üç kişiyi, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının tüm elektronik veri tabanı ve altyapısını kopyalamakla yetkilendirdiği belirtilmişti.

İBB'den açıklamada "İlgili yazıyla amaçlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve alt yapılarının yedeklerinin ve log kayıtlarının, bilgi güvenliği standartlarına uygun olarak, 31 Aralık 2018, 31 Mart 2019 ve 18 Nisan 2019 tarihli olmak üzere Büyükşehir Belediyesinin dijital arşivinde tutanak ile kayıt altına alınması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri merkezinde muhafaza edilmesi olup, kurum dışına herhangi bir bilginin çıkarılması söz konusu değildir” denildi. Açıklamada “Bütün iş ve işlemler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde; ilgi yazı ile görevlendirilen İstanbul Büyükşehir Belediye müfettişlerinin başkanlığında yapılacak olup İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında mevcut yetkilendirilmiş bulunan kişilerin nezaretinde gerçekleştirilecektir” denildi.

'DAHA BİRÇOK TEDBİRİMİZ OLACAK'

Bugün belediye binasında salonunda, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu da, konuya ilişkin bir soru üzerine bu tür tedbirlerin devamının geleceğini belirtti.

İmamoğlu,”Daha birçok tedbirimiz olacak. Bunlar mahalli düzeyde olabilir. İnsan kaynakları tespiti düzeyinde olabilir. İştirakler düzeyinde olabilir. Şu an tek tek bunları sıralamaya vakit yetmez. Zira uzman ekiplerimiz çalışıyor. Basına sızıyor, görüyorum. Çok da önemli değil. Belki sızmaması gerekir ama bizim için şeffaflık ana prensip olduğu için orada bir şey yok. Sadece İstanbul'un hafızasını kamu içerisinde hukuka uygun bir şekilde muhafaza etme talimatıdır” dedi.