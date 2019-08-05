Kaz Dağları'nda yurttaşlar maden alanına girdi

Çanakkale’nin Kirazlı Atikhisar Havzası’nda, Kanadalı altın şirketi Alamos Gold’un yerli taşeronu Doğu Biga Madencilik tarafından yapılan ağaç katliamının olduğu bölgeye yürüyüşe geçen yurttaşların baskısı sonuç verdi. Şantiye kapıları binlerce kişinin baskısı sonucu açılmak zorunda kaldı.

soL - Haber Merkezi