'Su ve Vicdan Nöbeti' talana dur demek için buluşmaya çağırıyor

26 Temmuz tarihinde başlayan 'Su ve Vicdan Nöbeti', altın ve gümüş madenciliğine karşı Çanakkale'nin su kaynağını savunmak için 5 Ağustos’ta Kirazlı Balaban’da buluşmaya davet ediyor. Buluşmaya TKP Çanakkale İl Örgütü de katılıyor.

26 Temmuz tarihinde başlayan 'Su ve Vicdan Nöbeti', Çanakkale'nin su kaynağı olan Atikhisar Barajı havzası ile Bayramiç ve Çan havzalarını altın ve gümüş madenciliğine karşı savunmak için

5 Ağustos’ta Kirazlı Balaban’da buluşma daveti yayımladı.

'Su ve Vicdan Nöbeti'nin çağrısı şu şekilde:

DAVET



Çanakkale’nin tek içme ve kullanma su kaynağı Atikhisar Barajı havzası ile Bayramiç ve Çan havzalarını kirletecek altın ve gümüş madenciliğine dur demek için 26 Temmuz’da başlayan “Su ve Vicdan Nöbeti” 5 Ağustos’ta Kirazlı Balaban’da büyük buluşmasını gerçekleştirecek.

Tüm kentlilerimizi, kalbi burada bizlerle atan herkesi ve sesimizi dünyaya duyurmamıza aracılık eden tüm basın camiasını, Dünya mirası Kazdağlarımızın geleceğine sahip çıkmaya mücadelemize ses olmaya davet ediyoruz.



“Büyük Su Ve Vicdan Nöbeti Buluşması”



Saat: 11.00 - Toplantı

12.00 - Basın Açıklaması

13.00 - İşletmenin olduğu bölgeye hareket

15.30 - Nöbet alanında basın açıklaması

Yer: Kirazlı - Balaban Çeşme Mevkii





Su ve Vicdan Nöbeti Koordinasyon Komitesi

TKP'DEN KATILIM ÇAĞRISI



Türkiye Komünist Partisi Çanakkale İl Örgütü, 5 Ağustos'ta gerçekleşecek buluşmaya katılacağını duyurdu. TKP Çanakkale İl Örgütü'nün çağrısı şu şekilde:

Çanakkale'nin tek içme suyu havzasını tehdit eden, Kazdağları'nı zehre boğacak olan altın madenine karşı Çanakkale halkıyla birlikte kurduğumuz çadırlarla 'Su ve Vicdan Nöbeti'ndeyiz.

Şimdi bu direnişi yükseltmek adına 5 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'da nöbet alanında gerçekleşecek büyük buluşmaya tüm dostlarımızı ve halkımızı davet ediyoruz.

TKP Çanakkale il örgütü

