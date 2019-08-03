'Su ve Vicdan Nöbeti' talana dur demek için buluşmaya çağırıyor

26 Temmuz tarihinde başlayan 'Su ve Vicdan Nöbeti', Çanakkale'nin su kaynağı olan Atikhisar Barajı havzası ile Bayramiç ve Çan havzalarını altın ve gümüş madenciliğine karşı savunmak için
5 Ağustos’ta Kirazlı Balaban’da buluşma daveti yayımladı.
'Su ve Vicdan Nöbeti'nin çağrısı şu şekilde:
DAVET
Çanakkale’nin tek içme ve kullanma su kaynağı Atikhisar Barajı havzası ile Bayramiç ve Çan havzalarını kirletecek altın ve gümüş madenciliğine dur demek için 26 Temmuz’da başlayan “Su ve Vicdan Nöbeti” 5 Ağustos’ta Kirazlı Balaban’da büyük buluşmasını gerçekleştirecek.
Tüm kentlilerimizi, kalbi burada bizlerle atan herkesi ve sesimizi dünyaya duyurmamıza aracılık eden tüm basın camiasını, Dünya mirası Kazdağlarımızın geleceğine sahip çıkmaya mücadelemize ses olmaya davet ediyoruz.
“Büyük Su Ve Vicdan Nöbeti Buluşması”
Saat: 11.00 - Toplantı
12.00 - Basın Açıklaması
13.00 - İşletmenin olduğu bölgeye hareket
15.30 - Nöbet alanında basın açıklaması
Yer: Kirazlı - Balaban Çeşme Mevkii
Su ve Vicdan Nöbeti Koordinasyon Komitesi
TKP'DEN KATILIM ÇAĞRISI
Türkiye Komünist Partisi Çanakkale İl Örgütü, 5 Ağustos'ta gerçekleşecek buluşmaya katılacağını duyurdu. TKP Çanakkale İl Örgütü'nün çağrısı şu şekilde:
Çanakkale'nin tek içme suyu havzasını tehdit eden, Kazdağları'nı zehre boğacak olan altın madenine karşı Çanakkale halkıyla birlikte kurduğumuz çadırlarla 'Su ve Vicdan Nöbeti'ndeyiz.
Şimdi bu direnişi yükseltmek adına 5 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'da nöbet alanında gerçekleşecek büyük buluşmaya tüm dostlarımızı ve halkımızı davet ediyoruz.
TKP Çanakkale il örgütü