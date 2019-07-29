TKP bakanlığa fotoğraflarla yanıt verdi: 'AKP bu katliamı acilen durdurmalıdır'

Kazdağları’ndaki altın madeni talanı tepkilere rağmen devam ederken, dün Tarım ve Ormancılık Bakanlığı sosyal medyadan ağaç kesiminin söylendiği kadar olmadığını iddia etmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan ve bakanlığa bölgeyi hatırlatan Türkiye Komünist Partisi Çanakkale İl Örgütü, “AKP orada altın madenciliği yapan sermayedarların savunusu için mazeretler üretmek yerine gerçeklikle bir an önce yüz yüze gelmeli ve bu katliamı acilen durdurmalıdır” dedi.

Çanakkale’nin Kirazlı Atikhisar Havzası’nda, Kanadalı altın şirketi Alamos Gold’un yerli taşeronu Doğu Biga Madencilik tarafından yapılan ağaç katliamına tepkiler sürerken dün Tarım ve Ormancılık Bakanlığı sosyal medya aracılığıyla bir duyuru yaparak bilinenin aksine yalnızca 13 bin 400 ağaç kesildiğini iddia etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Komünist Partisi Çanakkale İl Örgütü, bakanlığa yanıt vererek, “AKP orada altın madenciliği yapan sermayedarların savunusu için mazeretler üretmek yerine gerçeklikle bir an önce yüz yüze gelmeli ve bu katliamı acilen durdurmalıdır” dedi.

Türkiye Komünist Partisi Çanakkale İl Örgütünden yapılan açıklama şöyle;

ALTINCI ŞİRKETİN AVUKATI BAKANLIĞA YANITIMIZDIR



T.C. Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, twitter hesabından Alamos Gold şirketinin altın madenciliği çalışmalarıyla ilgili artan tepkileri karşılamak üzere bir dizi açıklama yaparak konuyla ilgili halkın yanlış bilgilendirildiğini iddia etti.



Bakanlığın yaptığı ‘düzeltmeler’de özet olarak, kesilenlerin ekseriyetle ağaç değil çalı olduğu, ÇED raporlarında 45.000 ağaç kesileceği öngörülmesine karşın sadece 13.400 ağaç kesildiği, çalışmanın yapıldığı Kirazlı bölgesinin Kazdağı’ndan 40 km uzakta olduğu ve iş bittikten sonra zaten tekrar ağaçlandırma yapılacağı iddia edildi.



Türkiye Komünist Partisi Çanakkale İl Örgütü olarak Bakanlığın paylaşımına dair görüşlerimizi de vakit kaybetmeksizin kamuoyu ile paylaşma ihtiyacı duyduk:



1- Kesilen ağaç sayısına ilişkin kamuoyunda yaygın olarak ifade edilen bilgi TEMA Vakfı'nın change.org'ta açtığı kampanyada yer almaktadır.

Çıplak bırakılan alanın büyüklüğü aşağıdaki fotoğraftan takdir edilebilir.

2- Kazdağları Milli Parkı'na 40 kilometre uzaklıktaki bir bölgenin başka bir yer olduğunu söylemek kelimenin tam anlamıyla demagojidir. Oluşacak kirliliğin yarıçapının bu ölçüleri çok aşacağı bir ortamda kelimelerle oynandığı aşikar. Söz konusu Kirazlı madeninin 30 kilometre uzağında Çanakkale şehir merkezi, 14 kilometre uzağında Çanakkale'ye su sağlayan Atıkhisar barajı, 40 kilometre uzağında Truva antik kenti yer almakta. Kazdağları Milli Parkı ise 40 km güneyde.

Madem Bakanlık Kazdağı’na uzaklık üzerinden bir argüman çıkarmaya çalışıyor, aynı şirketin ikinci projesi olan Ağı Dağı Projesi’nin yer aldığı Ağı Dağı’nın Kazdağı Milli Parkı sınırına 14 kilometre uzaklıkta olduğunu da hatırlatırız.

3- Konu sadece maden alınan yerlerin yeniden kapatılıp ağaçlandırılması değildir. 6 yıl sürmesi planlanan çalışmalar sırasında doğaya normal yollardan ve kazalar sonucu karışacak kirliliğin yol açacağı tahribat çok daha büyük olacaktır. Yeniden ağaçlandırılacak alanın eski büyüklüğüne gelmesi zaman alacağı gibi, çalışmalar sırasında ortaya çıkacak ağır metaller, radyasyon, siyanür, asitler, arsenik halının altına süpürülmüş olacak.



AKP orada altın madenciliği yapan sermayedarların savunusu için mazeretler üretmek yerine gerçeklikle bir an önce yüz yüze gelmeli ve bu katliamı acilen durdurmalıdır.



T.C. Tarım ve Ormancılık Bakanlığı twitter hesabından Alamos Gold şirketinin altın madenciliği çalışmaları ile ilgili yaptığı paylaşım.