'Kanal İstanbul' projesi için özel yasal düzenleme geliyor

Erdoğan'ın 'çılgın proje', uzmanların ise 'yıkım ve felaket projesi' olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul'a ilişkin yasal düzenleme, bugün Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan bedelli askerlik teklifi ile birlikte gerçekleştirilecek.

Erdoğan'ın "çılgın proje" olarak adlandırdığı, uzmanların ise "yıkım ve felaket projesi" olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul Projesi’ne yönelik tepkiler devam ederken, Küçükçekmece gölünden başlayıp Karadeniz’de Sazlıdere barajına kadar uzanan yaklaşık 45 kilometrelik güzergahta yapılacağı açıklanan Kanal İstanbul Projesi için düğmeye basıldı. Projenin "hiçbir aksiliğe uğramadan" sürmesi için, tüm çalışmaları tek çatı altında toplayacak özel yasa hazırlanıyor.

Dünya gazetesinden Canan Sakarya’nın haberine göre, AKP İstanbul Milletvekili Hasan Turan tarafından verilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun teklifinde yer alan düzenleme bugün Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek bedelli askerlikle ilgili kanun teklifiyle birleştirilerek ele alınacak.

Verilen kanun teklifi ile 3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki Kanunun kapsam maddesine, "denizleri gölleri, nehirleri, birbirine bağlayarak gemilerin seyrüseferine imkan veren su yolu işlevi görecek kanal veya benzeri altyapı tesisleri, lojistik faaliyet alanları, raylı ulaşım sistemleri ile bunların bakım, onarım, işletme, manevra, geceleme gibi ihtiyaçların karşılanacağı alan ve tesisleri" ibaresi eklendi.

Yasa teklifinin gerekçesinde Kanal İstanbul gibi su yolu projeleri olmak üzere büyük finansman ve ileri teknolojiye ihtiyaç sunulan projelerde özel sektörün tecrübesinden ve sermayesinden yararlanılması, bu çerçevede rekabet gücünün artırılarak maliyetlerin düşürülmesine yönelik olarak bu projelerin, yap-işlet-devre modeli ile hayata geçirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası sürecinde yeni dönemde ilk işlerinin Kanal İstanbul projesini başlatmak olduğunu açıklamıştı. Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin olarak yapılan çalışmalara göre, Kanal İstanbul güzergahı Küçükçekmece Gölü’nden başlayıp, Şahintepe mahallesinden geçerek Sazlıdere Baraj Havzası boyunca devam edecek. Terkos ve Durusu mahallelerinin yakınlarında Terkos Gölü’nün doğusundan Karadeniz’e ulaşacak.

Projenin 65 milyar TL yatırımla hayata geçirilmesi planlanıyor. İnşaat aşamasında 6 bin kişinin, işletme aşamasında bin 500 kişinin çalışması öngörülüyor. Kanal derinliğine bağlı olarak yaklaşık 1.5 milyar metreküp hafriyat çıkması bekleniyor. Deniz ve dip taramasından da 115 milyon metreküp malzemenin çıkacağı tahmin ediliyor.