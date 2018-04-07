Kanal İstanbul için özel kanun hazırlanıyor, tüm bakanlıklar seferber olacak!

Projenin 'hiçbir aksiliğe uğramadan' sürmesi için, tüm çalışmaları tek çatı altında toplayacak özel kanun hazırlanıyor. Neredeyse tüm bakanlıklara görev verilmesi öngörülüyor.

Yılın ikinci yarısında ihale sürecinin başlatılması planlanan Kanal İstanbul için özel kanun hazırlanacak.

AKP yanlısı Sabah'ta yer alan habere göre, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kanal İstanbul'a ilişkin yapılacakların tek çatıda toplanması için bir yasa tasarısı hazırlıyor. Bu yasayla, projenin aksiliğe uğramadan tamamlanması hedefleniyor.

HER BAKANLIĞA GÖREV VERİLECEK

Habere göre, Kanal İstanbul kapsamında neredeyse her bakanlığa görev düşecek. Enerji nakil hatlarıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, çevre ve şehir düzenlemesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tarihi buluntular ve turistik çalışmalarla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı, maliyetiyle ilgili Ekonomi ve Maliye bakanlıkları başta olmak üzere birçok bakanlık ve kamu kurumuna sorumluluklar yüklenecek.

Bu kapsamda her kamu kurum ve kuruluşunun yapacaklarının belirlenmesi ve bunun koordineli şekilde yürütülmesi için bir yasa tasarısı hazırlanması konusunda bakanlığa talimat verildiği öğrenildi. Bu kapsamda Ulaştırma Bakanlığı çalışmalarını başlatırken, çalışmaların ihalenin yapılacağı yılın ikinci yarısına yetiştirilerek, Bakanlar Kurulu'na sunulması hedefleniyor.

İNŞAATI BEŞ YILDA BİTECEK

45 kilometre uzunluğundaki Küçükçekmece Gölü-Sazlıdere Barajı-Terkos Gölü doğusunu takip eden güzergahın inşaatı beş yılda tamamlanacak.