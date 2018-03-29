National Geographic'ten Kanal İstanbul değerlendirmesi

Kanal İstanbul ile ilgili bir yazı yayımlayan National Geographic, projenin yaratacağı çevre hasarını ve İstanbul'un geleceğine etkisini aktardı.

National Geographic, "İstanbul'un Yeni Kanalı Bir Çevre Felaketi Mi Olacak?" başlıklı bir yazı yayımladı. Yazıda Kanal İstanbul ve yeni havalimanı projeleriyle birlikte yaşanacak sorunlar ele alındı.

Değerlendirmede kanalın inşaatıyla birlikte çok sayıda insanın yerinden olacağı, kentin su kaynaklarının etkileneceği, deniz yaşamının zarar göreceği ve planın İstanbul'da sürdürülebilir yaşam için alınan kararlarla uyumsuz olduğu vurgulandı.

'SU KAYNAKLARI BÜYÜK ZARAR GÖRECEK'

Yazıda İstanbul'un tarihsel olarak yaşadığı su sorununa da değinilirken, kentin kuzeyinin su kaynakları için büyük önem taşıdığı, yeni havalimanı ve kanalın bu kaynakları kötü etkileyeceği söylendi.

İstanbul'un suyunun yüzde 40'ının Avrupa yakasından geldiğine dikkat çeken National Geographic, hükümetin kendi değerlendirmelerine göre bile Avrupa'daki kaynakların ciddi etkiye uğrayacağını belirtti.

2008 ve 2014'te su kaynaklarının yüzde 25 ve yüzde 29 seviyelerine düştüğü, daha yağışlı yıllarda bile su kesintileri yaşanabildiğine de dikkat çekildi.

'HÜKÜMET DAHA FAZLA ARAŞTIRMA YAPMALI'

Hacettepe Üniversitesi'nden çevre mühendisliği profesörü Cemal Saydam, National Geographic'e yaptığı açıklamada kanal için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirterek, Karadeniz ve Marmara Denizi arasındaki farka dikkat çekti.

Boğaz'da iki akıntı olduğunu bildiren Saydam, arıtılan suların iki denizin Boğaz'da buluştuğu noktaya döküldüğünü, bu dengenin bozulmaması gerektiğini belirtti.

Saydam, "İki denizi birleştirecekseniz yalnızca sonraki beş ya da on yılı, sonraki seçimi ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümünü düşünemezsiniz, jeolojik zaman dilimini düşünmeniz gerekli, çünkü bunu yaptığınızda geriye dönüş olmayacak" ifadelerini kullandı.