AKP 'bedelli askerlik' torbasına üç madde daha yerleştirdi: İşte o maddeler...

AKP bedelli askerlik yasasının yer alacağı pakete üç madde daha ekledi. İşte torbada yer alacak o maddeler...

Torba yasada bedelli askerlik dışında üç madde daha yer aldı.

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın bugün açıkladığı ve içinde bedelli askerlik ile ilgili düzenlemenin de olacağı torba yasanın içinde üç maddenin daha olduğu ortaya çıktı.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın haberine göre, torba yasa teklifine eklenen diğer maddeler şöyle: