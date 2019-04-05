İstanbul'da seçimin iptalini isteyen AKP, bu listeyi unuttu...

AKP Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, Büyükçekmece'de usulsüz seçmen kaydı yapıldığını gerekçe göstererek İstanbul seçimlerinin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurdu. Bu talebine en ufak bir dayanak gösteremeyen AKP, seçim öncesi tüm yurtta seçmen taşıma işine girişmiş, bu konudaki itirazların tamamının reddedilmesini sağlamıştı. AKP daha önceki seçimlerde de seçmen taşıma haberleriyle gündeme gelmişti.

31 Mart seçimleri öncesi ülke genelinde güçsüz olduğu yerlere seçmen kaydıran, bunun yetmediği yerlerde de polis ve askere görev kağıdıyla mükerrer oy kullandıran AKP, İstanbul'da usulsüz seçmen kaydı iddiasıyla seçimlerin iptalini istesi.

Seçimleri bu taleple iptal ettirmek isteyen AKP'nin seçim öncesi yaptığı bazı seçmen kaydırması haberlerini yeniden hatırlatıyoruz...

500 HAYALİ SEÇMEN

CHP, seçmen listelerinde yaptığı inceleme sonucu İstanbul'un Adalar ilçesinde yaklaşık 500 hayali seçmen olduğunu belirtti. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, 'Seçim sonuçlarını değiştirebilecek oranda Adalar'a hayali seçmen kaydı yapıldığı görülüyor. 1 daireye 20 seçmenin kaydedildiği yerler var' açıklamasında bulundu.



SU KUYUSUNDA SEÇMEN KAYDI

İyi Parti İstanbul İl Teşkilatı, 31 Mart yerel seçimleri öncesi açıklanan seçmen listelerine ilişkin yaptıkları 8 binden fazla itirazın reddedildiğini açıkladı.



AHIRA SEÇMEN KAYDI

Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, bazı uzak mahallelerde ahır ve samanlıklara seçmen taşınması yapıldığını açıkladı.

SİİRT'TE SEÇMEN OPERASYONU

Siirt'te HDP’nin yüksek oranlarda oy aldığı mahallelerde 6 bin 488 seçmenin kaydı silindi, aynı mahallelere asker ve polis kaydı eklendi.



TATİL KÖYÜNDE HAYALİ SEÇMEN

Yalova’ya bağlı Armutlu ilçesinde bulunan İhlas Tatil Köyü’nde bir dairede 52 seçmenin ikamet ettiğinin tespit edildiği ileri sürüldü.

YSK ÖLÜLERİ DİRİLTTİ

YSK listesinde yaşı 100 ile 165 arasında olan 6 bin 389 seçmen olduğunu belirlendi. 100 yaş üstü seçmenin önemli bir kısmının 120 ve üstü yaş grubunda olduğu anlaşıldı.

AKP'Lİ MECLİS ÜYESİNİN EVİNDE 40 SEÇMEN

AKP'nin yerel seçim öncesi seçmen kaydı silme ve taşıma hamlesi yaptığına ilişkin çok sayıda haber gündeme gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Asıl mağdur biziz' dedi. İstanbul Adalar'da 500, Şırnak ve Siirt'te 6 bin seçmen kaydırması yapıldığı ortaya çıkmıştı. Son olarak Üsküdar Bulgurlu’da AKP’li belediye meclis üyesi Süleyman Gedikoğlu’nun evinde 40 seçmen kaydı olduğu gündeme gelmişti.



AKP YÖNETİCİSİNİN EVİNDE SAHTE SEÇMEN

AKP'li Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Değer'in eşiyle birlikte yaşadığı evinde toplam 13 seçmenin bulunduğu ortaya çıktı. Değer hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

POLİS VE ASKER YIĞINAĞI YAPILIYOR, ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI

CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Yakupoğlu, '2018’den önce İçişleri Bakanlığı kritik yerlere polis, Milli Savunma Bakanlığı da asker yığarak o yerin seçmeni yaptı. Elimiz, kolumuz bağlı...' dedi. Özellikle polisler seçimlerde 'görev kağıdıyla' birden fazla okulda kullandıkları oylarla gündeme geliyor.



KOMANDO KIŞLASI SEÇMENLERİ

HDP’nin Siirt’e birçok adreste yüzlerce kişinin seçmen olarak gösterilmesine yönelik itirazı, 'bazı binaların komando kışlası olarak kullanıldığı' iddiasıyla reddedildi.