CHP'nin YSK temsilcisi: Polis ve asker yığınağı yapılıyor, elimiz kolumuz bağlı

CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Yakupoğlu, '2018’den önce İçişleri Bakanlığı kritik yerlere polis, Milli Savunma Bakanlığı da asker yığarak o yerin seçmeni yaptı. Elimiz, kolumuz bağlı...' dedi. Özellikle polisler seçimlerde 'görev kağıdıyla' birden fazla okulda kullandıkları oylarla gündeme geliyor.

2011'den bu yana Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) temsilcisi olarak görev yapan, 8 seçim geçiren Avukat Mehmet Hadimi Yakupoğlu, her seçimde olumsuzlukların arttığına dikkat çekti.

Hemen her seçimde seçim hileleri, sahte seçmen, mükerrer seçmen konularına ek olarak şimdi de “Kaydırma seçmen” gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı'nın polis, Milli Savunma Bakanlığı'nın da bazı il ve ilçelere asker yığdığını belirten Yakupoğlu, bu konuda yasal olarak da bir şey yapılamadığını açıkladı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan CHP'nin YSK temsilcisi Yakupoğlu, gelişmeleri şöyle anlattı:

“Seçmen listelerinin dökümü henüz yapılmadı. Seçmen, kendi seçim çevresi dışında görevli olsa dahi oy kullanamaz. Bu sebeple 31 Aralık 2018 tarihinden önce İçişleri Bakanlığı pek çok kritik yere polis, Milli Savunma Bakanlığı da asker yığarak o yerin seçmeni yaptı. Yasal olarak elimiz bağlı. Yığma veya kaydırılan seçmenler oy kullanacak ama tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenler (kendi seçim çevresindekiler hariç) oy kullanamayacak.