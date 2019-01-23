8 bin itiraz reddedildi: Su kuyusunda 20 seçmen, stadyumda 30 seçmen...

İyi Parti İstanbul İl Teşkilatı, 31 Mart yerel seçimleri öncesi açıklanan seçmen listelerine ilişkin yaptıkları 8 binden fazla itirazın reddedildiğini açıkladı.

31 Mart yerel seçimleri öncesi hayali seçmen tartışmaları sürerken, İyi Parti İstanbul İl Teşkilatı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

Parti tarafından seçmen listelerine yönelik toplam 12 bin 362 itirazda bulunulduğu belirtilirken, bu itirazlardan 3 bin 217’sinin kabul edildiği, 8 bin 681 itirazın ise reddedildiği açıklandı.

İtiraz yapılan ilçelerde Kağıthane başı çekerken, Üsküdar ikinci sırada ve Bağcılar ise üçüncü sırada yer aldı.

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, "Özellikle Ak Parti’nin çok önem verdiği Üsküdar’daki durum çok çarpıcıdır. Dava arkadaşlarımızın titiz çalışmaları sonucunda sahada tüm adresler teker teker dolaşılarak, birçok olağan dışı durum tesbit edilmiştir. Örneğin bir adreste 50, 60 seçmen; metruk, kullanılmayan binalarda 30, 40 seçmen; su kuyusunda 20 seçmen; stadyumda 30 seçmen; 80 metrekarelik dairelerde 20 seçmen gibi aklın ve mantığın almayacağı durumlarla karşılaşılmıştır. Tespit ettiğimiz 12 bin 362 seçmen kütüklerindeki kaydırma, İstanbul’daki toplam seçmen sayısının binde biri kadardır. Ancak ilçelerdeki oran seçim sonuçlarını etkileyecek büyüklüktedir. Üsküdar’da bu rakamın %1’leri geçtiği görülürken, Adalar’da %6’ya ulaşmaktadır" ifadelerini kullandı.