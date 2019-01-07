AKP'den seçim taktiği: 6 bin seçmenin kaydını sildi, polis ve askerleri ekledi

Siirt'te HDP’nin yüksek oranlarda oy aldığı mahallelerde 6 bin 488 seçmenin kaydı silindi, aynı mahallelere asker ve polis kaydı eklendi.

Siirt'te HDP’nin yüksek oranlarda oy aldığı mahallelerde 6 bin 488 seçmen kaydının silinmesi ve buna paralel olarak asker-polis kayıtlarının artmasını değerlendiren HDP yöneticisi Mehmet Can Nas, tahmini oy farkının 12 bin civarında olduğunu belirterek, “6 bini bizden silerek, 6 bin de ekleme yapılırsa oy farkını kapatmayı düşünüyorlar. Ama biz buna izin vermeyeceğiz" dedi.



YSK verilerine göre, 24 Haziran Siirt merkezde 91 bin 20, bugün ise 90 bin 938 seçmen bulunurken, 6 bin 488 kişinin kayıtları silinmesine rağmen seçmen sayısında büyük bir değişiklik olmamasının nedeninin asker ve polislerin kaydedilmesi olduğu belirtiliyor.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Başika Kampı’nda görev yapan askerlerin dahi kentte seçmen olarak kayıtlarının yapıldığını belirtirken, seçmen kayıtların silinmesinin, merkez Barış Mahallesi’nde 1314, Bahçelievler Mahallesi’nde 755, Afetevleri Mahallesi’nde ise 401 olmak üzere 20 mahallede gerçekleştiği kaydedildi. Kayıtların silindiği mahallelerde HDP’nin oy oranlarının yüzde 80 ve 90’a çıktığı yerler olduğu belirtilirken, HDP'li yetkililer, seçmen kayıtlarının kontrol edilmesi için halka çağrılarda bulunuyor.



ERUH'TA SEÇMEN KAYITLARINA EKLEME



Kent merkezinin dışında 1313 kişinin seçmen kaydının ilçelerde de silindiği belirtilirken, HDP’nin yaptığı inceleme sonucu Baykan’da 236, Kurtalan’da 463, Şirvan’da 222, Pervari’de 280, Tillo’da 47 oy silindi. 265 seçmen kaydının silindiği Eruh ilçesinde ise iddiaya göre, seçmen sayısına 1191 yeni seçmen eklendi. Bir diğer iddiaya göre ise Eruh Öğretmen Evi adres gösterilerek 250 seçmen kaydının yapıldığı belirtildi. Eruh'ta yeni yapılan kayıtların tamamının asker, polis ve koruculardan oluştuğu tespit edildi.







