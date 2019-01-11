AKP'li meclis üyesinin evinden 40 seçmen çıktı, Erdoğan 'asıl mağdur biziz' dedi

AKP'nin yerel seçim öncesi seçmen kaydı silme ve taşıma hamlesi yaptığına ilişkin çok sayıda haber gündeme gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Asıl mağdur biziz' dedi. İstanbul Adalar'da 500, Şırnak ve Siirt'te 6 bin seçmen kaydırması yapıldığı ortaya çıkmıştı. Son olarak Üsküdar Bulgurlu’da AKP’li belediye meclis üyesi Süleyman Gedikoğlu’nun evinde 40 seçmen kaydı olduğu gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin il başkanlarıyla yaptığı toplantıda açıklamalarda bulunuyor.

"Bazı kesimlerin kendi başarısızlıklarını seçimleri yöneten kurullara yöneltenlere hep şahit olduk. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'YSK önünde oturacağız' diyenleri unutmuş değiliz. Nerede oturdunuz? Hala oturuyorsunuz. Esameniz bile yok" diyen Erdoğan, AKP'ye yönelen seçmen kaydı silme ve seçmen kaydırma hamlelerine ilişkin ise, "Seçmen kütükleriyle ilgili iddialar her seçim dile getirilir. Sistemden kaynaklanan sorunların asıl mağduru AK Parti" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinin ardından 31 Mart'ta 234 bin vatandaşımız vefat nedeniyle seçmen listelerin olmayacak . Ayrıca, 63 bin yükümlü, 64 binden fazla kişi yurtdışında olması nedeniyle sandığa gidemeyecek. Ayrıca, 375 bin kişi MERNİS'te yer almadığı için listede yok. Bu kişilere teker teker ulaşıp seçmen kütüklerine kaydettirmeniz lazım. 24 Haziran'dan bu yana 1,5 milyona yakın seçmen adresi değiştirdi. 1 milyon kişi ilk kez oy kullanacak. Teşkilatımızın, bu seçmenleri yakın markaja alması çok önemli" diye konuştu.