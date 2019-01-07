Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, Adalar'da tespit edilen sahte seçmenlere ilişkin açıklamada bulundu.

Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Mahalli İdareler Seçimi için askıya çıkarılan seçmen listelerinde yapılan incelemelerde Adalar'da tespit edilen 500'ü aşkın hayali seçmenle ilgili açıklama yaptı.

Adalar Gerçek gazetesinde yer alan habere göre, Başkan Aytaç açıklamasında, "Sakarya ili Erenler ilçesinden Adıyaman Sincik nufüsuna kayıtlı çok sayıda seçmen, Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye, Bağcılar, Pendik başta olmak üzere birçok ilçemizden Adalar'a seçmen kaydırılmıştır. Cumhuriyet tarihinin en büyük sahte seçmen olayıyla karşı karşıyayız" dedi.

Aytaç'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: