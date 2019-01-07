Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Mahalli İdareler Seçimi için askıya çıkarılan seçmen listelerinde yapılan incelemelerde Adalar'da tespit edilen 500'ü aşkın hayali seçmenle ilgili açıklama yaptı.
Adalar Gerçek gazetesinde yer alan habere göre, Başkan Aytaç açıklamasında, "Sakarya ili Erenler ilçesinden Adıyaman Sincik nufüsuna kayıtlı çok sayıda seçmen, Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye, Bağcılar, Pendik başta olmak üzere birçok ilçemizden Adalar'a seçmen kaydırılmıştır. Cumhuriyet tarihinin en büyük sahte seçmen olayıyla karşı karşıyayız" dedi.
Aytaç'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Adalar ilçemizde YSK verilerine göre 27 Kasım 2018 tarihinde 11862 seçmen kayıtlı iken; 4 Ocak 2019 tarihinde askıya çıkarılan sandık seçmen listelerinde seçmen sayısı 12761 olarak tespit edilmiştir.
Sakarya ili Erenler ilçesinden Adıyaman Sincik nufüsuna kayıtlı çok sayıda seçmen Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye, Bağcılar, Pendik başta olmak üzere birçok ilçemizden Adalar'a seçmen kaydırılmıştır.
Özellikle harabe durumda bulunan ikamet olanağı mümkün olmayan binalara, yazlıkçı yurttaşlarımızın mülklerine, AKP ilçe yöneticisi ve üyelerinin evlerine kayıt yapılmıştır. Bu evler genellikle iki oda bir salon büyüklüğünde evler olmasına rağmen on, yirmi hatta otuz seçmen barındırıyor görünümündedir. Cumhuriyet tarihinin en büyük sahte seçmen olayıyla karşı karşıyayız."