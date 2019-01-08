AKP seçim oyununa erken başladı: Daha önce kazanamadığı yerlerde dikkat çeken hamle!

31 Mart yerel seçimleri öncesi AKP'nin kazanamadığı birçok il ve ilçede 'seçmen kaydırma' ve 'sahte seçmen' listeleri iddiaları gündeme geldi.

Seçmen listelerinin askıya çıkması sonrası ilk seçim oyunu da ortaya çıktı.

AKP'nin daha önce kazanamadığı birçok il ve ilçede seçmen kaydırma operasyonu yapılıyor.

Bunun son örnekleri İstanbul Adalar, Siirt ve Şırnak'ta yaşandı.

'EN BÜYÜK SAHTE SEÇMEN OLAYI...'

Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, Adalar'da tespit edilen sahte seçmenlere ilişkin geçtiğimiz gün açıklamada bulunmuştu.

Aytaç açıklamasında, "Sakarya ili Erenler ilçesinden Adıyaman Sincik nufüsuna kayıtlı çok sayıda seçmen, Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye, Bağcılar, Pendik başta olmak üzere birçok ilçemizden Adalar'a seçmen kaydırılmıştır. Cumhuriyet tarihinin en büyük sahte seçmen olayıyla karşı karşıyayız" demişti.

SİİRT'TE 6 BİN SEÇMENİN KAYDI SİLİNDİ

Siirt'te HDP’nin yüksek oranlarda oy aldığı mahallelerde 6 bin 488 seçmenin kaydı silindi, aynı mahallelere çok sayıda asker ve polis kaydı eklendi.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Başika Kampı’nda görev yapan askerlerin dahi kentte seçmen olarak kayıtlarının yapıldığını belirtirken, seçmen kayıtların silinmesinin, merkez Barış Mahallesi’nde 1314, Bahçelievler Mahallesi’nde 755, Afetevleri Mahallesi’nde ise 401 olmak üzere 20 mahallede gerçekleştiği kaydedildi. Kayıtların silindiği mahallelerde HDP’nin oy oranlarının yüzde 80 ve 90’a çıktığı yerler olduğu belirtilirken, HDP'li yetkililer, seçmen kayıtlarının kontrol edilmesi için halka çağrılarda bulunuyor.

ŞIRNAK'TA 'ŞIRNAKLI' OLMAYAN BİNLERCE 'YENİ' SEÇMEN

Şırnak merkezde, askıya çıkan seçmen listelerine göre 6 ay içinde 5 bin 616 yeni seçmen oluştu. Yeni seçmenlerin çoğunun farklı illerden olduğu ortaya çıktı. Söz konusu rekor artış karakolların bulunduğu mahallelerde yaşandı.

23. Sınır Tümen Komutanlığı'nın bulunduğu Yeşilyurt Mahallesi de bunlardan birisi. Daha önce 2 bin 589 seçmen sayısı bulunan mahallede, seçmen sayısı şu an 4 bin 611'e çıkmış durumda.

Söz konusu artış içerisinde yer alan 3 bin 500'ü aşkın yeni seçmenin nüfusa kayıtlı oldukları yerlerin genelde batı illeri olması da dikkat çekti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, seçmen kaydırmalarıyla gündeme gelen bir başka yer olan Uludere merkezde de yeni seçmen sayısının yaklaşık 2 bin civarında olduğu aktarıldı. Söz konusu artışta, askeri komutanların yerel seçimlerde oy kullanmaları için köy korucularının aileleriyle birlikte kayıtlarını merkeze almaları yönünde muhtarlara verilen talimatın etkili olduğu belirtiliyor.